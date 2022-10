Hip Replacement Market Predicted to Tank $8.6 Billion by 2031

Hip Replacement Market Size

Introduction of 3D printing technology in the manufacturing of orthopedic implants boosts the growth of hip replacement market.

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research published a report, titled, "Hip Replacement Market ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž (๐“๐จ๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ข๐ฉ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐š๐ซ๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐‡๐ข๐ฉ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐‘๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐‡๐ข๐ฉ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐‡๐ข๐ฉ ๐‘๐ž๐ฌ๐ฎ๐ซ๐Ÿ๐š๐œ๐ข๐ง๐ ), ๐›๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ (๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ-๐จ๐ง-๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ, ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ-๐จ๐ง-๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ž๐ญ๐ก๐ฒ๐ฅ๐ž๐ง๐ž, ๐‚๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ข๐œ-๐จ๐ง-๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ž๐ญ๐ก๐ฒ๐ฅ๐ž๐ง๐ž, ๐‚๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ข๐œ-๐จ๐ง-๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ, ๐‚๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ข๐œ-๐จ๐ง-๐‚๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ข๐œ), ๐›๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ, ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ฉ๐ž๐๐ข๐œ ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ, ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2021-2031." ๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ก๐ข๐ฉ ๐ซ๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐š๐ญ $5.9 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2021, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ก๐ข๐ญ $8.6 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2031, ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 4.0% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2022 ๐ญ๐จ 2031. The report offers an explicit analysis of the changing market trends, top segments, key investment pockets, value chain, competitive scenario, and regional landscape. The market study is exclusively meant to help the readers with a complete valuation of industry analysis and trends. Most importantly, the study offers qualitative data about how the market is developing and moving forward.

Furthermore, increase in geriatric population drives the Hip Replacement Market growth. For instance, as per the report by Eurostat, the statistical office of the European Union, in 2021, more than 20.8% of the EU population was aged 65 and over. The elderly people are more prone to orthopedic diseases and injuries due to wear & tear and degeration of bones. In addition, geriatric people can get bone fracture easily owing to low bone density and weak ability to regenerate bones.

๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ- https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/17472

๐ƒ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก-

Rise in R&D activities for advancements in hip replacement surgeries and increase in product launches & product approvals drive the growth of the global hip replacement market. Moreover, integration of advanced navigation system and robotics with surgical operations has supplemented the growth even more. Simultaneously, surge in number of surgical procedures and spike in access to health care facilities have created lucrative opportunities in the industry.

In addition, integration of advanced navigation system and robotics with surgical operations further contribute to the growth of Hip Replacement Industry. For instance, Zimmer Biomet Holdings, Inc., a global medical technology leader, received U.S. Food and Drug Administration (FDA) 510(k) clearance of its ROSA Hip System for robotically-assisted direct anterior total hip replacement.

๐๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž, the market is classified into total hip replacement, partial hip replacement, revision hip replacement and hip resurfacing. The total hip replacement is divided into cemented and cementless.

Depending on material, it is classified into metal-on-metal, metal-on-polyethylene, ceramic-on-polyethylene, ceramic-on-metal and ceramic-on-ceramic.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ž๐ง๐ ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ, the market is categorized into hospitals, orthopedic clinics, and ambulatory surgical centers.

By region, the market is analyzed across ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š (๐”.๐’., ๐‚๐š๐ง๐š๐๐š, ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐ฑ๐ข๐œ๐จ), ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž (๐†๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐ฒ, ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž, ๐ญ๐ก๐ž ๐”๐Š, ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ฒ, ๐’๐ฉ๐š๐ข๐ง, ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž), ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ (๐‰๐š๐ฉ๐š๐ง, ๐‚๐ก๐ข๐ง๐š, ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š, ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š, ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐Š๐จ๐ซ๐ž๐š, ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ), ๐š๐ง๐ ๐‹๐€๐Œ๐„๐€ (๐๐ซ๐š๐ณ๐ข๐ฅ, ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐€๐ซ๐š๐›๐ข๐š, ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š, ๐š๐ง๐ ๐‹๐€๐Œ๐„๐€).

๐†๐ž๐ญ ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ฉ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ- https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/17472?reqfor=covid

The key players operating in the global hip replacement market include ๐. ๐๐ซ๐š๐ฎ๐ง ๐Œ๐ž๐ฅ๐ฌ๐ฎ๐ง๐ ๐ž๐ง ๐€๐†, ๐‰๐จ๐ก๐ง๐ฌ๐จ๐ง & ๐‰๐จ๐ก๐ง๐ฌ๐จ๐ง, ๐’๐ฆ๐ข๐ญ๐ก & ๐๐ž๐ฉ๐ก๐ž๐ฐ ๐๐‹๐‚, ๐’๐ญ๐ซ๐ฒ๐ค๐ž๐ซ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐™๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐ž๐ญ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐„๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐ฌ, ๐Š๐ฒ๐จ๐œ๐ž๐ซ๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐จ๐ซ๐ข๐ง ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐‹๐‚, ๐†๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ ๐๐ข๐จ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ข ๐ฌ.๐ซ.๐ฅ., ๐„๐ฑ๐š๐œ๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐ˆ๐ง๐œ, ๐†๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฌ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ, ๐Œ๐ž๐๐š๐œ๐ญ๐š ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ, ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐ข๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐Œ๐ž๐ซ๐ž๐ญ๐ž ๐†๐ฆ๐›๐‡, ๐š๐ง๐ ๐–๐š๐ฅ๐๐ž๐ฆ๐š๐ซ ๐‹๐ข๐ง๐ค ๐†๐ฆ๐›๐‡ & ๐‚๐จ. ๐Š๐†.

๐“๐ก๐ž ๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ ๐ก๐ข๐ฉ ๐ซ๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž ๐›๐ฒ 2031-

By procedure, the total hip replacement segment contributed to nearly one-third of the global hip replacement market share in 2021, and is expected to lead the trail by 2031. Rise in the prevalence of osteoarthritis and increase in number of the geriatric population drive the segment growth. The revision hip replacement segment, on the other hand, is expected to exhibit the fastest CAGR of 4.7% from 2022 to 2031, owing to rise in adoption of hip implants and product launches in the market.

๐ ๐‘๐„๐๐”๐„๐๐“๐‹๐˜ ๐€๐’๐Š๐„๐ƒ ๐๐”๐„๐’๐“๐ˆ๐Ž๐๐’?

Q1. What are the market values / growth % of emerging countries?

Q2. What are the key trends in the hip replacement market report?

Q3. Which is the largest regional market for Hip Replacement?

Q4. What is the market value of hip replacement market in 2022?

Q5. Which are the top companies to hold the market share in Hip Replacement?

Q6. Which is base year calculated in the hip replacement market report?

Q7. What is the total market value of hip replacement market report ?

Q8. What would be forecast period in the market report?

๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

๐€๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐œ๐ฅ๐ž๐š๐ซ ๐€๐ง๐ญ๐ข๐›๐จ๐๐ฒ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก, 2031 https://www.alliedmarketresearch.com/antinuclear-antibody-test-market

๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก - 2031 https://www.alliedmarketresearch.com/single-cell-analysis-market-A06188

๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐œ๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก - 2031 https://www.alliedmarketresearch.com/immunohistochemistry-market-A11199

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก - 2031 https://www.alliedmarketresearch.com/compounding-pharmacies-market-A11920

๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ž๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก - 2031 https://www.alliedmarketresearch.com/hospital-beds-market-A15374

๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค - 2025 https://www.alliedmarketresearch.com/orthobiologics-market

๐“๐ž๐ง๐๐จ๐ง ๐‘๐ž๐ฉ๐š๐ข๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - 2031 - https://www.alliedmarketresearch.com/tendon-repair-market-A17088

๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ฒ๐ข๐ง๐ : https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/17472