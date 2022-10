Prontos para viajar com o “Visited”, um aplicativo de viagens lançado com novos recursos

O novo aplicativo “Visited” permite que os usuários vejam quantos lugares famosos visitam. Ele agora oferece a impressão física dos mapas digitais dos usuários. O novo serviço viabiliza a impressão de um mapa personalizado em um pôster de 16x20 polegadas, enviado para qualquer lugar do mundo.

/EIN News/ -- TORONTO, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O “ Visited ” , um aplicativo de viagens lançado pela Arriving In High Heels, permite que os usuários mapeiem viagens, marquem lugares na lista de desejos e fiquem por dentro das tendências de viagens. O popular aplicativo de viagens foi traduzido para 30 idiomas, incluindo português, e está disponível para download gratuito na App Store e Google Play Store .



O “Visited” lançou um novo conjunto de listas de viagens. O recurso de lista permite que os usuários selecionem os locais visitados e vejam como os outros viajantes classificam os locais. Os usuários encontram listas de viagens de acordo com os seus interesses, como comida e bebida, natureza, história, cultura, arquitetura, locais religiosos, eventos esportivos e muito mais. As listas populares incluem: capitais do mundo, locais antigos, listas de portos de cruzeiro, principais praias, melhores locais para mergulho com snorkel, cadeias montanhosas e museus de arte. As listas de viagens são classificadas com base na popularidade por mais de 1,45 milhões de viajantes internacionais que instalaram o aplicativo “Visited”.

Há um número infinito de lugares para visitar e os dados dos outros viajantes do mundo ajudam os usuários a criar suas próprias listas de desejos e planos personalizados.

Com os usuários podendo criar seu próprio mapa digital de rascunhos com viagens passadas e futuras por país, região/estado e cidade, eles podem acompanhar facilmente seus objetivos pessoais de viagem e obter insights personalizados com as principais estatísticas, como classificação de viagens, porcentagem visitada do mundo e total de países visitados.

Os novos recursos de mapa impresso permitem que o mapa-múndi personalizado seja impresso e enviado para qualquer lugar do mundo, diretamente do celular. O aplicativo “ Visited ” está disponível para download na App Store e Google Play Store . Depois de inserir informações sobre onde os usuários visitaram ou querem visitar, só é preciso clicar no botão de compartilhamento para acessar o pôster do mapa de viagem impresso fisicamente, com as seleções. Os usuários podem escolher entre uma ampla gama de esquemas de cores ou criar seus próprios.

O pôster impresso tem 16x20 polegadas e é impresso com gotículas de tinta Micro, com cor de 8 bits e em papel acetinado de 0,22 mm de espessura. O pôster de viagem personalizado é enviado de Toronto para qualquer lugar do mundo.

Os usuários também podem aproveitar o recurso Inspiração para descobrir novos destinos com uma experiência incrivelmente intuitiva. Ao digitalizar lugares de viagem populares e menos vistos, os usuários podem visualizar e planejar facilmente a próxima aventura no aplicativo “Visited”.

Criada pela Arriving In High Heels Corporation , o “Visited” foi lançado como uma ferramenta para os criadores manterem um registro das suas aventuras e experiências enquanto navegavam por mais de 69 países durante suas viagens. Desde então, o aplicativo passou a ser um dos aplicativos de viagem com suporte a dados mais populares, que permite que os usuários definam e atendam às suas metas de viagem.

Para mais informações sobre o aplicativo “Visited” e a mais recente atualização das funcionalidades, visite https://visitedapp.com/.

Sobre a Arriving In High Heels Corporation

A Arriving In High Heels Corporation é a empresa de aplicativos para celular; “ Visited ” é o aplicativo mais popular. Outros aplicativos são Pay Off Debt e X-Walk .

Informações de Contato

Anna Kayfitz

anna@arrivinginhighheels.com

Fonte: Arriving In High Heels Corporation