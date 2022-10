NioBay fournit une mise à jour au sujet du fort volume transigé

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques « verts ».



Suivant le fort volume transigé le lundi 17 octobre 2022, NioBay tient à confirmer que les activités sur ses propriétés d’exploration sont normales et que la Société n’a aucune activité ou situation exceptionnelle à divulguer.

Présentement la Société procède à une campagne de forage, effectuée par l’entreprise Forage Premières Nations de Mashteuiash, sur sa propriété Crevier au Québec, suivant la découverte d’indices lors de travaux de prospection avancés de juin et juillet 2022 sur l’ « extension Crevier ».

Sept forages pour 2 400m ont été exécutés depuis le 14 septembre 2022 mais aucun résultat d’analyses n’est disponible pour le moment. NioBay s’attend àrecevoir les résultats des premiers trous à la fin novembre 2022.

Pour ce qui est du projet James Bay niobium, la situation demeure la même et tel que déjà publiquement divulgué, la Société retournera sur le site lorsqu’elle jugera qu’elle aura l’acceptation des parties prenantes.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 kilomètres au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.