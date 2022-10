Nominations au sein de l’équipe de direction chez D-BOX

D-BOX poursuit sa transformation et son engagement à l’égard du divertissement haptique

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un leader mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a le plaisir d’annoncer la nomination, de Sébastien Boire-Lavigne à titre de vice-président technologies. Faisant partie intégrante de l’équipe de direction et relevant du président et chef de la direction, il sera responsable des besoins technologiques de l'organisation, de l’ingénierie ainsi que du département d’innovation. Sébastien remplace Robert Desautels, qui assumera dorénavant de nouvelles fonctions à titre de vice-président, développement des affaires et partenariats stratégiques. Ils travailleront de concert jusqu’à la fin décembre à assumer une transition complète des activités technologiques.



« Sébastien possède près de trois décennies d’expérience en gestion et développement des technologies à l’international. De plus, il est rigoureux, méthodique et possède le sens des affaires nécessaire au déploiement de produits futurs, en ligne avec le développement stratégique que nous entrevoyons chez D-BOX au cours des prochaines années, » mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX.

Avant de se joindre à D-BOX, Sébastien Boire-Lavigne occupait le poste de chef de l’exploitation chez Cognibox. Il a auparavant passé plus de 20 ans chez XMedius Solutions où il a occupé plusieurs postes et a été à l’origine du développement de la technologie de fax sur IP pour laquelle il est l’auteur de plusieurs brevets. Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise de Polytechnique Montréal, il possède également un MBA exécutif de l’Université Concordia, en leadership organisationnel.

D-BOX est également heureuse d’annoncer, que Karen Mendoza agira dorénavant à titre de vice-présidente, ventes pour l’ensemble de nos marchés commercial et résidentiel. Elle a prouvé, au cours des derniers mois, être en mesure de maintenir des contacts stratégiques avec les partenaires existants, de développer de nouveaux partenariats, de favoriser la réussite des clients et de développer de nouvelles occasions d’affaires. Cette promotion s’inscrit dans le cadre de l’objectif à long terme de la Société, qui consiste à consolider sa position de chef de file dans le secteur du divertissement et de la simulation haptique en proposant des expériences immersives inégalées. Son expérience en gestion s’est également avérée un atout clé ayant joué un rôle important dans la réussite de la Société. Elle occupait jusqu’à tout récemment, la fonction de vice-présidente ventes pour le secteur commercial.

