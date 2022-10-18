跨國企業掀起生產線搬離中國潮，越南面臨機遇

/EIN News/ -- 越南河內, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 據報道，正如 Google 及 Microsoft 等科技巨企，今年 6 月 Apple 已決定將 iPad 的部份生產線搬離中國，遷至越南，因而，在全球生產業搬離中國的浪潮下，越南成為前所未有炙手可熱的目的地。



越南日益受到全球生產商的重視，原因是中國實施清零政策，不少企業著手尋找供應鏈的替代選擇，而三星是率先將生產工序遷移至越南的旗艦科技巨企之一。最近，三星投資 2.2 億美元在河內興建的東南亞最大研發中心剛剛竣工。去年，三星越南分公司的銷售額達 742 億美元，較 2020 年上升 14%，其中，出口額為 655 億美元，增幅為 16%。

根據外國投資局 (Foreign Investment Agency) 的報告，2022 年首九個月，當地的外國直接投資 (FDI) 金額創 154 億美元歷史新高，按年上升 16.2%。

除了科技行業，紡織及服裝業亦有大量生產線由中國遷往越南，反映越南繼續成為全球供應鏈的重要一環。

作為全球鞋業的兩大品牌，Nike 及 Adidas 均選擇越南作為主要生產基地。根據 2022 年的越南鞋履製造業報告，目前 Nike 在越南共有 100 多家供應商，其中 96 家工廠集中在南部地區。

去年，越南的紡織及服裝出口市場佔有率超過孟加拉國，躋身全球第二位，僅次於中國。雖然後疫情時期經濟環境困難，但根據越南海關總署的統計，截至 2022 年 7 月中旬，服裝及紡織為錄得最高出口收入的四大行業之一，金額突破 200 億美元大關，按年上升近 20%。

根據越南紡織及服裝協會的統計，當地約有 6,000 家服裝及紡織製造公司，聘用 250 萬名員工，最大出口地為歐美日韓等主要消費市場。

越南是全球供應鏈的重要一員，當地紡織及服裝業亦著手加強可持續發展的實務，務求達致「綠色紡織業」的目標。Aurora IP 由越南領先的房地產發展商 Cat Tuong Group 開發，目前正開始前瞻性部署階段。

Aurora IP 集衆多過人優勢於一身，不少投資者視之為南定省最理想、最具潛力的目的地，而開發 Aurora IP 等專門從事紡織的工業園區，對南定省乃至整個越南都是工業房地產市場崛起的一大動力。

Aurora IP 的一期總面積約為 520 公頃，旨在打造專門從事紡織漂染並著重綠色—潔淨—可持續發展策略的工業園區，確保改善當地社區的生活質素之餘，亦為專家及勞工提供良好工作環境。



除土地租賃外，Aurora IP 亦提供度身設計的工廠解決方案，無疑令二級投資者的投資計劃更具靈活性。

Aurora IP 與兩名亞洲 FDI 投資者達成總投資額超逾 2 億美元的土地租賃合約，以開發高科技的紡織及漂染項目，證明其作為投資充裕的工業園區具備吸引力及獨有價值。

Cat Tuong Group 主席兼行政總裁 Tran Quoc Viet 先生表示：「過去數年，越南躍升成為紡織及服裝業舉足輕重的供應鏈環節，而在業務遷出中國的浪潮下，Aurora IP 被視為紡織業數一數二最理想的投資目的地。」

主席亦補充道：「Cat Tuong Group 一直銳意成為提供最佳服務及公用事業的投資目的地，以及模範工業園區，致力於越南服裝及紡織業乃至製造業的可持續發展。」

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