Cellebrite aprimora sua Solução de Gestão de Investigações e Evidências com novos recursos centrados em torno do tratamento ético das evidências digitais

/EIN News/ -- PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Oct. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje o lançamento da próxima geração da Cellebrite Guardian com recursos críticos que auxiliam a aplicação da lei na gestão de evidências digitais de maneira ética, incluindo armazenamento, gerenciamento e compartilhamento de evidências, com uma incomparável análise digital instantânea das provas.



O Cellebrite Guardian é uma solução baseada em SaaS imediatamente altamente segura e de implementação imediata, que simplifica o gerenciamento de investigações e evidências, remove silos e conecta todas as partes interessadas. A Cellebrite Guardian fornece armazenamento e acesso ilimitados a evidências, bem como compartilhamento e análise imediatas para colaboração em tempo real, inter e intra-agências.

O Cellebrite Guardian é um marco que reforça a abordagem da Cellebrite em relação à importância dos valores éticos na condução das investigações de aplicação da lei, com a eliminação do número de cópias físicas, o controle do acesso por função a evidências sigilosas, fornecendo um caminho para auditorias precisas de todas as atividades, e a garantia de adesão por meio da gestão simplificada do fluxo de trabalho.

Os investigadores de material suspeito de abuso sexual infantil (child sexual abuse material - CSAM) podem impedir o compartilhamento não intencional com a funcionalidade de acesso, revisão e marcação para cada upload, para que apenas o remetente, o proprietário do caso e o administrador possam acessar o(s) arquivo(s). O aprimorado Investigator Activity Report (Relatório de Atividades do Investigador em portugês) exibe todos os detalhes, além de criar e manter uma cadeia completa de custódia. O Cellebrite Guardian foi desenvolvido de acordo com os princípios Security First e Zero Trust, está hospedado no AWS GovCloud nos EUA, está em conformidade com os Princípios de Segurança em Nuvem do Reino Unido e é compatível com SOC2.

O detetive Duane Jacques, do Departamento de Polícia de Portsmouth, unidade do NH ICAC, comentou: “Como líder da força-tarefa regional do condado que trabalha no campo de material de exploração infantil, recebo os pedidos das agências afiliadas e coordeno a análise com o agente do caso e o promotor do condado. O Cellebrite Guardian simplifica esse processo por tratar as evidências de maneira ética, e manter uma cadeia de custódia e uma trilha de auditoria sem exigir o deslocamento do agente e do advogado do caso. O Cellebrite Guardian viabiliza a análise e o compartilhamento virtual das evidências, criando um material jurídico em um ambiente de nuvem seguro.”

O detetive Jacques acrescentou: “Com o novo recurso adicional da sugestão visual, a Cellebrite Guardian garante que todo o conteúdo seja tratado com a máxima proteção e que o material sigiloso esteja sendo tratado com o cuidado necessário.”

