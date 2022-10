PHILIPPINES, October 17 - Press Release

October 17, 2022 STATEMENT OF SENATOR FRANCIS TOLENTINO ON THE 5TH ANNIVERSARY OF MARAWI LIBERATION "Sa ika-5 taong anibersaryo ng pagpapalaya ng Marawi City mula sa Islamic State-inspired Maute group, alalahanin at parangalan natin ang 169 na pwersa ng gobyerno na nasawi at ang 1,800 tropa ng gobyerno na nasugatan sa labanan sa Marawi City. 5 taon na ang nakalipas noong tayo mismo ang pumunta sa ground zero sa paglunsad ng rehabilitasyon. Hinding hindi ko malilimutan ang nasaksihan kong mapait na kalagayan ng ating mga kapatid sa Marawi. Hanggang ngayon, patuloy ang ating pagsisikap sa pagbangon ng mga naging biktima at maging ang patuloy na paglaban sa anumang badya ng karahasan at terorismo sa bansa upang hindi na muling mauulit ang pagkasawi ng mga buhay ng ating kababayan."