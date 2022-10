Galapagos organiseert haar R&D Update 2022 in New York op 4 november 2022

/EIN News/ -- Mechelen, België; 17 oktober 2022, 07.30 CET; – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat het op vrijdag 4 november 2022 haar R&D Update 2022 voor analisten, investeerders en financiële pers zal organiseren.



Het live-evenement vindt plaats in de Yale Club in New York City van 8.00 tot 10.30 uur EDT (13.00 tot 15.30 uur CET). Tijdens het evenement worden presentaties gegeven door key opinion leaders (KOL's) en het managementteam van de onderneming over haar strategische doelstellingen, wetenschappelijke pijplijn en commerciële vooruitgang. Galapagos zal ook de resultaten van het derde kwartaal, die gepubliceerd worden op 3 november 2022, bespreken.

Een live webcast van het evenement zal toegankelijk zijn via het Investor Center op de website van het bedrijf en zal na het evenement kunnen herbekeken worden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de webcast via de volgende link: webcast registratie, en deelnemen aan de vraag- en antwoordsessie per telefoon gebruik makend van deze link: telefoon conferentie registratie.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portefeuille omvat ontdekkingsprogramma’s tot fase 4 voor ontstekingen, oncologie, fibrose en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in de Europese Unie, Noorwegen, Groot-Brittannië en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Contact

Galapagos R&D Update 2022 Contact:

Melody Carey

President and CEO

Rx Communications Group, LLC

mcarey@rxir.com

Investeerders:

Sofie Van Gijsel

Head of Investor Relations

+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs

Director Investor Relations

+32 495 58 46 63

ir@glpg.com

Media:

Marieke Vermeersch

Head of Corporate Communication

+32 479 490 603

media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

