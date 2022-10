Le plan de l’Alliance nouvelles voies pour atteindre la carboneutralité va bon train

Des progrès considérables ont été accomplis lors des premières étapes des travaux pour mettre en place un réseau de captage et de stockage du carbone produit par des installations d’exploitation des sables bitumineux

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 14 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Alliance nouvelles voies, qui représente les six plus importantes entreprises de sables bitumineux du Canada, est présentement à l’œuvre pour faire progresser les premières étapes des travaux nécessaires à la construction de la plus importante infrastructure de captage et de stockage du carbone (CSC) à l’échelle mondiale, dans la région des sables bitumineux du nord de l’Alberta.



Le projet de CSC constitue l’élément central de la première phase de l’ambitieux plan de l’Alliance nouvelles voies en vue de réduire de 22 millions de tonnes par an d'ici 2030 les émissions provenant de l’exploitation des sables bitumineux et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

« Un projet de CSC de cette envergure représente une entreprise colossale qui requiert qu’un important travail soit fait en amont, et qui exige un solide partenariat entre l’industrie et le gouvernement pour sa réalisation », mentionne Kendall Dilling, président de l’Alliance nouvelles voies.

« Nous poursuivons notre collaboration avec les gouvernements du Canada et de l’Alberta pour faire en sorte que les programmes de financement commun du Canada et la réglementation en matière de CSC soient mondialement concurrentiels, et que les cibles de réduction des émissions de notre industrie soient réalistes et réalisables.

« Nous avons également entamé une démarche auprès des collectivités en vue de les inviter à s’engager avec nous afin de déterminer quelle serait la meilleure formule pour la mise en œuvre de notre plan.

« Parallèlement, nous faisons avancer les travaux afin de nous assurer que nous serons prêts à prendre une décision d’investissement et à commencer les travaux de construction aussitôt la mise en place des conditions financières et réglementaires nécessaires. »

La première phase du plan de l’Alliance nouvelles voies comporte un investissement d’environ 16,5 milliards de dollars dans son projet de départ de CSC d’ici 2030, et de 7,6 milliards de dollars dans d’autres projets de réduction des émissions. Ces sommes, totalisant près de 24,1 milliards de dollars, font suite aux milliards de dollars déjà investis par les entreprises membres pour réduire les émissions globales par baril de 22 % au cours de la dernière décennie seulement.

Liste des travaux préliminaires effectués à ce jour dans le cadre du projet de départ de CSC de l’Alliance nouvelles voies :

Engagement dès le départ auprès de plus de 20 communautés autochtones se trouvant le long du réseau proposé de transport et de stockage du CO 2 et garantie de s’engager concrètement tout au long du cycle des activités du réseau.

et garantie de s’engager concrètement tout au long du cycle des activités du réseau. Permission accordée par le gouvernement de l’Alberta afin que l’Alliance poursuive son travail d’exploration quant à son ambitieux projet de centre de CSC, dont le but est de stocker en toute sécurité et de façon permanente le CO 2 capté à partir de plus de 20 installations de sables bitumineux et d’autres industries intéressées par le CSC situées au nord de l’Alberta. Des travaux plus élaborés pour évaluer les zones de stockage débuteront bientôt. Le centre de CSC proposé par l’Alliance pourrait, à terme, permettre de stocker en toute sécurité plus de 1,1 milliard de tonnes de CO 2 dans un aquifère salin en profondeur – un levier essentiel pour atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050.

capté à partir de plus de 20 installations de sables bitumineux et d’autres industries intéressées par le CSC situées au nord de l’Alberta. Réalisations d’études d’ingénierie pour les installations de captage du CO 2 de la phase 1. Neuf études de faisabilité sur le captage du carbone impliquant des entreprises membres ont été menées sur des sites de sables bitumineux, et les travaux d’ingénierie progressent.

de la phase 1. Achèvement des travaux de préingénierie sur le pipeline de 400 kilomètres qui transportera le CO 2 capté jusqu’au centre de stockage. Les travaux d’ingénierie plus approfondis débuteront bientôt.

capté jusqu’au centre de stockage. Les travaux d’ingénierie plus approfondis débuteront bientôt. Programmes environnementaux sur le terrain en cours afin d’appuyer les demandes d’application réglementaire pour la ligne de transport et le réseau de stockage du CO 2 proposés. L’Alliance prévoit de soumettre ces demandes à la fin du quatrième trimestre de 2023.

Ces travaux, de même que plusieurs autres, sont actuellement menés par une équipe de plus de 200 ingénieurs, experts et scientifiques des entreprises de l’Alliance nouvelles voies afin de faire progresser les technologies et d’atteindre l’objectif de carboneutralité.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent en apprendre davantage sur le plan de l’Alliance nouvelles voies et la collaboration sans précédent entre toutes les parties prenantes afin de développer et déployer des technologies qui visent à réduire les émissions en visitant le https://pathwaysalliance.ca/fr/mettons-ca-au-clair/

