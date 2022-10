In occasione del mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, VAULTINUM lancia uno strumento online di audit e offre una valutazione gratuita dei rischi informatici

/EIN News/ -- GINEVRA, Svizzera, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tecnologia e software sono ormai onnipresenti nella vita quotidiana, sia dei privati, sia delle imprese. Questo consente di sviluppare innovazione a un ritmo rapidissimo, ma comporta anche molti rischi da tenere presenti. Tra questi, la sicurezza informatica è il più preoccupante e costoso per le imprese di tutto il mondo. Anzi, poiché dalle statistiche emerge un aumento costante degli attacchi informatici, cadere vittima dei cybercriminali non è più una questione di "se", ma di "quando".

Ciò significa che le aziende non hanno più scelta: devono assolutamente assicurarsi che le loro misure di sicurezza informatica siano aggiornate e abbastanza robuste da prevenire danni irreparabili in caso di attacco. Da alcuni sondaggi recenti, tuttavia, è risultato che molte organizzazioni non hanno ancora attuato alcuna misura per prevenire gli attacchi informatici e reagire. Altra scoperta sorprendente: sembra che all'interno delle aziende vi sia un divario crescente fra la consapevolezza dell'importanza della sicurezza informatica fra i dirigenti e le modalità in cui le misure di protezione vengono messe in atto. Ad esempio, nel Regno Unito, il 38% delle aziende intervistate ha riconosciuto che se un attacco informatico va a buon fine è a causa di errori umani, eppure queste stesse aziende decidono di investire, a seguito di un incidente di sicurezza, in software specifici anziché in formazione del personale (fonte: report CSIS).

Come terza parte europea di fiducia, specializzata in audit e protezione di asset digitali, Vaultinum è perfettamente consapevole che le aziende devono migliorare la difesa contro le minacce informatiche e comprendere che garantire la sicurezza informatica, proprio come lottare contro il terrorismo, è un compito che non può mai dirsi concluso. "La soluzione di cyber-audit sviluppata da Vaultinum consente alle imprese di condurre controlli periodici di sicurezza informatica. I controlli si svolgono in 4 passaggi ricorrenti: scansione, valutazione, implementazione e ripetizione", afferma Philippe Thomas, CEO di Vaultinum.

In occasione del mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, e per sostenere le aziende nel miglioramento della loro resilienza agli attacchi, questo ottobre Vaultinum offre una valutazione gratuita dei rischi informatici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web .

Vaultinum è una terza parte indipendente di fiducia, specializzata nella protezione e nell'audit degli asset digitali. Dal 1976 Vaultinum permette a migliaia di imprese digitali e di investitori di proteggere le proprie innovazioni con soluzioni pensate per tutelare la loro proprietà intellettuale, garantire la continuità dell'attività imprenditoriale e contrastare i rischi informatici e di software.

CONTATTO Marine Yborra, CMO

COMPANY Vaultinum

E-MAIL my@vaultinum.com

WEB www.vaultinum.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e837820d-cb42-4861-b979-b72f00dfc1e7