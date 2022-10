Goodfood fait le point sur sa stratégie et sa situation financière

/EIN News/ -- Dans le cadre des efforts déployés à l’occasion du projet Blue Ocean en vue d’afficher de nouveau un BAIIA ajusté positif (1) et d’atteindre une croissance rentable à long terme, Goodfood axera sa stratégie sur le développement de sa marque au moyen de ses plans de repas hebdomadaires et de ses produits complémentaires, tout en mettant fin à Goodfood Sur Demande afin de maximiser le BAIIA ajusté (1) et les flux de trésorerie.



Selon l’évaluation préliminaire de la direction, les initiatives relatives au projet Blue Ocean devraient donner lieu à une charge de dépréciation hors trésorerie de l’ordre de 45 à 50 millions de dollars au quatrième trimestre, laquelle est principalement imputable au regroupement des actifs et aux fermetures des micro-centres de distribution à Montréal et à Toronto qui entraîneront des améliorations sur le plan de la marge brute ainsi que des frais de vente et des charges générales et administratives.

Les ventes nettes au quatrième trimestre terminé le 3 septembre devraient se situer entre 50 et 51 millions de dollars, et la perte prévue du BAIIA ajusté (1) devrait se situer entre (2) et (4) millions de dollars.

devrait se situer entre (2) et (4) millions de dollars. La Société a conclu une lettre de tolérance avec ses prêteurs, ce qui limite la disponibilité d’une partie de ses facilités de crédit.

Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD) a présenté aujourd’hui un compte rendu à l’égard du projet Blue Ocean, de sa stratégie et de certains résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre.

Projet Blue Ocean

Comme elle l’a annoncé au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022, Goodfood a entrepris un examen de ses activités et de ses opérations afin de générer des efficiences et d’ouvrir la voie à des flux de trésorerie positifs et à une croissance rentable à long terme. Les initiatives clés annoncées précédemment, comme l’examen des prix des paniers-repas et des produits complémentaires, la réduction de l’approvisionnement en ingrédients et le regroupement des activités d’approvisionnement et de traitement des commandes, entre autres, ont été achevées au quatrième trimestre. De plus, à l’instar du regroupement récent de notre installation de déjeuner dans notre principale installation de production sur la côte Est à Montréal, nous avons simplifié nos activités dans l’Ouest en regroupant notre installation de production de la Colombie-Britannique dans notre installation de Calgary. Nos installations de Montréal et de Calgary serviront ensemble tout le Canada. Ces mesures et d’autres mesures ont permis d’améliorer la marge brute. Conjuguée aux efficiences en matière de ventes ainsi qu’aux efficiences administratives et générales, comme l’automatisation du service à la clientèle et la rationalisation des effectifs, l’exécution du projet Blue Ocean devrait entraîner une perte du BAIIA ajusté (1) se situant actuellement entre (2) et (4) millions de dollars pour le dernier trimestre, avec une base de ventes nettes d’environ 50 à 51 millions de dollars.

Stratégie

Notre principal objectif étant d’afficher de nouveau un BAIIA ajusté (1) positif au premier semestre de 2023 et d’atteindre une croissance rentable à long terme, nous avons achevé un examen stratégique de notre modèle de livraison Goodfood Sur Demande, y compris les micro-centres de distribution. Depuis le lancement de ce modèle, nous avons expédié plus de 340 000 commandes à Montréal, Toronto et Ottawa, ce qui a permis à des milliers de Canadiens de découvrir la marque et le portefeuille de produits Goodfood. Bien que nous soyons satisfaits des progrès que nous avons réalisés, les investissements continus en matière d’exploitation qui seraient requis pour que les livraisons en 30 minutes atteignent un niveau de rentabilité attrayant nécessiteraient des dépenses en immobilisations additionnelles considérables et une hausse significative des charges d’exploitation. Par conséquent, nous annonçons que nous avons fermé ou que nous fermerons tous nos micro-centres de distribution et que nous mettons fin à notre offre sur demande en 30 minutes. Notre stratégie pour l’avenir est axée sur la consolidation de la marque Goodfood au moyen de nos plans de repas hebdomadaires et de nos produits complémentaires à l’échelle nationale, en offrant une sélection alléchante de produits de marque Goodfood, ainsi que sur l’accroissement de la flexibilité et de l’accès à nos produits au fil du temps. Ces mesures et les initiatives susmentionnées ont donné lieu, selon l’évaluation préliminaire de la direction, à une charge de dépréciation hors trésorerie prévue au quatrième trimestre de l’ordre de 45 à 50 millions de dollars, à laquelle d’autres charges peuvent s’ajouter, et ont entraîné des améliorations en ce qui a trait à la marge brute, au BAIIA ajusté (1) et aux flux de trésorerie.

Crédit disponible

En raison d’un manquement à un engagement aux termes de ses facilités de crédit au quatrième trimestre, la Société a conclu avec ses prêteurs, au quatrième trimestre, une lettre de tolérance qui l’empêche d’utiliser la tranche renouvelable des facilités, aux termes de laquelle il n’y a actuellement aucun solde impayé. À la fin de l’exercice, la Société disposait de 38 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et n’avait prélevé aucun montant sur la facilité renouvelable. Goodfood recherche actuellement un arrangement révisé de facilités de crédit. Rien ne garantit qu’un tel arrangement sera mis en place et qu’il le sera en temps opportun, et aucune garantie ne peut être donnée quant aux modalités d’un tel arrangement.

Conclusion

« Le projet Blue Ocean, par l’intermédiaire des prix établis, des efficiences opérationnelles et de la consolidation des frais de vente et des charges générales et administratives, a contribué à l’amélioration de la marge brute et du BAIIA ajusté (1). À mesure que nous poursuivons l’exécution de ce projet, nous nous concentrons sur le développement de notre marque grâce à la fidélité de nos nombreux clients qui consomment des plans de repas hebdomadaires, en créant des expériences visant à susciter de la joie et à aider notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan de solutions de repas issue du monde numérique, qui permet la livraison de repas et de produits complémentaires frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires du millénaire la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués dans ce communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

