NSF to create new education center at Arecibo Observatory

WASHINGTON – The U.S. National Science Foundation issued a solicitation Oct. 13 for a new multidisciplinary, world-class educational center at the Arecibo Observatory in Puerto Rico that aims to serve as a hub for STEM education and outreach.

The center would expand upon existing education and outreach opportunities currently in place at the Arecibo Observatory site, while also implementing new STEM programs and initiatives. The new center is expected to open in 2023.

The scientific community has expressed broad support for an expanded educational facility. Specifically, the 2020 Decadal Survey for Astronomy and Astrophysics, or Astro2020, recognized that the observatory has, over the course of its nearly 60-year history, become a highly regarded part of the community for many of Puerto Rico’s citizens, serving as a source of pride and local economic benefit while also providing access to training and employment for many in the community. Astro2020 called out support for its continuation as an important nexus for education, community, and developing a diversified STEM workforce.

The goals of the center would be to:

Promote STEM education, learning, and teaching.

Support fundamental and applied STEM and STEM education research.

Broaden participation in STEM.

Build and leverage existing and new collaborations and partnerships.

The center would have four primary functions aligned to its goals:

Engage the public in STEM through education and outreach activities.

Develop and implement a research and workforce development program.

Support participation of individuals from underrepresented groups in STEM education and research.

Cultivate and build authentic partnerships within and outside of Puerto Rico.

The solicitation calls for proposals to manage the education, STEM research, and outreach aspects of the center. Resources available on site include: a learning center, the Ángel Ramos Science and Visitor’s center, exhibition space, laboratory space, auditorium, cafeteria, office space, and dormitories. A third-party contractor will be responsible for maintenance of the site resources listed above, in addition to grounds maintenance.

NSF program directors will work with awardees that have ongoing NSF-funded activities at the Arecibo Observatory to ensure continuity of programs. The solicitation does not include rebuilding the 305-meter telescope or operational support for current scientific infrastructure, such as the 12-meter radio telescope or Lidar facility. Teams seeking to utilize existing scientific infrastructure or proposing for new projects can submit proposals that are complementary to the scope of the new center. All proposals will go through the standard NSF merit review process. Interested parties are advised to contact a NSF program director in their program area to discuss the proposal prior to submission.

This new educational center opportunity is consistent with guidance provided in the “CHIPS and Science Act”. The act “encourages the National Science Foundation, in consultation with other Federal agencies, to explore opportunities for strengthening and expanding the role of the Arecibo Observatory in Puerto Rico through education, outreach, and diversity programs, and future research capabilities and technology at the site.”

The latest information and a link to the solicitation is available at Arecibo Observatory: Media Resources

NSF creará nuevo centro educativo en el Observatorio de Arecibo

El centro brindaría oportunidades educativas, recursos comunitarios y fomentaría una fuerza laboral capacitada en Puerto Rico

WASHINGTON – Estados Unidos. La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) emitió una solicitud el 13 de octubre invitando propuestas para la creación de un nuevo centro educativo multidisciplinario de clase mundial en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, el cual tendría como objetivo servir como un centro para la educación y divulgación de las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El centro tendría como objetivo ampliar las oportunidades de educación ya existentes en el Observatorio de Arecibo, y al mismo tiempo implementaría nuevos programas e iniciativas de STEM. El nuevo centro abriría sus puertas en el 2023.

La comunidad científica ha expresado un amplio apoyo a la creación de un centro educativo en dicha localidad. La Encuesta Decenal de Astronomía y Astrofísica de 2020, o Astro2020, reconoció que el observatorio, a lo largo de sus casi 60 años de historia, se ha convertido en una parte muy querida de la comunidad de Puerto Rico, sirviendo como fuente de orgullo y beneficio económico local, al mismo tiempo que brinda empleo y capacitación para muchos en la comunidad. Astro2020 expresó apoyo para la creación de este centro como un nexo importante para la educación, la comunidad y el desarrollo de una fuerza laboral de STEM diversificada.

Los objetivos del centro serían:

Promover la educación, el aprendizaje y la enseñanza de las disciplinas STEM.

Fomentar investigaciones fundamentales y aplicadas en STEM, e investigaciones sobre la educación de las disciplinas STEM.

Ampliar la participación en STEM.

Crear nuevas y/o fortalecer colaboraciones y asociaciones ya existentes.

El centro tendría cuatro funciones principales alineadas con sus objetivos:

Involucrar al público en STEM a través de actividades educativas y de divulgación.

Desarrollar e implementar un programa de investigación y desarrollo de la fuerza laboral.

Fomentar la participación de grupos subrepresentados en la educación y la investigación de STEM.

Cultivar y construir alianzas auténticas dentro y fuera de Puerto Rico.

La solicitud invita propuestas para la gestión y manejo de los aspectos de educación, investigación de STEM y divulgación del centro. Los recursos ya disponibles en el sitio incluyen: un centro de aprendizaje, el Centro de Ciencias y Visitantes Ángel Ramos, espacio para exposiciones, espacio para laboratorio, auditorio, cafetería, espacio para oficinas y dormitorios. Un contratista externo será responsable del mantenimiento de estos recursos además del mantenimiento de los terrenos.

NSF trabajará con los adjudicatarios que tienen actividades en curso financiadas por la NSF en el Observatorio de Arecibo para asegurar la continuidad de dichos programas. Cabe aclarar que la solicitud de propuestas no incluye la reconstrucción del telescopio de 305 metros ni el apoyo operativo para la infraestructura científica actual, como el radiotelescopio de 12 metros o la instalación Lidar. Los equipos y/o investigadores que deseen utilizar la infraestructura científica existente o proponer nuevos proyectos pueden presentar propuestas que sean complementarias a las funciones del nuevo centro educativo. Todas las propuestas serán evaluadas por el proceso de revisión de méritos de la NSF. Se les recomienda a las partes interesadas que se comuniquen con un director de programa de la NSF en su área de interés para analizar la propuesta antes de enviarla.

Esta nueva oportunidad del centro educativo coincide con las instrucciones proporcionada por la "Ley CHIPS y Ciencia". La ley “alienta a la Fundación Nacional de Ciencias, en consulta con otras agencias federales, a explorar oportunidades para fortalecer y expandir la función del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico a través de programas de educación, divulgación y diversidad, y futuras capacidades de investigación y tecnología en el sitio”.

La información más reciente y el enlace a la solicitud están disponibles en: Arecibo Observatory: Media Resources