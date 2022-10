Post-Traumatic Stress Disorder Treatment Market Worth $26.1+ Bn, Globally, by 2031at 4.9%, from 2022 to 2031

Post-Traumatic Stress Disorder Treatment Market Share

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research published a report, ๐ญ๐ข๐ญ๐ฅ๐ž๐, '๐๐จ๐ฌ๐ญ-๐“๐ซ๐š๐ฎ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ฌ, ๐๐ฒ๐ฌ๐œ๐ก๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ), ๐๐ฒ ๐€๐ ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ (๐๐ž๐๐ข๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ, ๐†๐ž๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ซ๐ข๐œ, ๐€๐๐ฎ๐ฅ๐ญ), ๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ, ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐š๐ข๐ญ๐ž๐ง๐ญ ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ, ๐Œ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ, ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2021-2031.' According to the report, the global post-traumatic stress disorder treatment industry was estimated at $16.0 billion in 2021, and is anticipated to hit $26.1 billion by 2031, registering a CAGR of 4.9% from 2022 to 2031.

"Increase in the prevalence of post-traumatic stress disorder treatment and rise in prevalence of violent incidents, accidents, and occupational hazards. In addition, an increase in research & development activities for drug therapies fuels the growth of the market in upcoming years. "

๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-19 ๐’๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ-

- During the global health crisis, a large number of patients witnessed a decline in psychotherapies, which in turn gave way to increasing adoption of drugs and medication intended for the treatment of the post-traumatic disorder treatment market. This factor impacted the market positively.

- This trend is going to continue until the pandemic is over.

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a mental health condition triggered by either experiencing it or witnessing it. Post-traumatic stress disorder treatment help to improve in patientโ€™s thinking power, changes in physical activity & regains a sense of control over life. The mode of treatment applied for post-traumatic stress disorder includes medication, therapies, self-care & nutrition.

Post Traumatic Stress Disorder Treatment Market trends are a rise in the prevalence of violent incidents, accidents, and occupational hazards, an increase in research & development activities for drug therapies, rise in the initiative are taken by the government for post-traumatic stress disorder treatment accelerate the Post Traumatic Stress Disorder Treatment Market growth. Moreover, the increase in demand for post-traumatic stress disorder treatment drugs, and the surge in the number of mental and physical abuse cases across the world are the Post Traumatic Disorder Treatment Market trends that drive the growth of the post-traumatic stress disorder treatment market. However, side effects associated with drugs are expected to hamper the growth of the Post Traumatic Stress Disorder Treatment Market.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ-

1. Behavioral Health Network, Inc.

2. CareTech Holdings Plc

3. GlaxoSmithKline Plc

4. Viatris, Inc

5. North Range Behavioral Health

6. Strategic Behavioral Health

7. Pyramid Healthcare

8. Pfizer, Inc

9. Eily Lilly and Company

10. Acadia Healthcare

11. Ascension Seton

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

North America (U.S., Canada, Mexico)

Europe (Spain, Rest of Europe, Germany, France, U.K., Italy)

Asia-Pacific (Japan, China, Australia, India, South Korea, Rest Of Asia Pacific)

LAMEA (Brazil, Saudi Arabia, South Africa, Rest of LAMEA)

๐๐ฒ ๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, the psychotherapy segment dominated the market in 2021 and is expected to continue this trend during the forecast period, owing to a rise in the prevalence of post-traumatic stress disorder, and advancements in therapies for post-traumatic stress disorder treatment.

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š๐ ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ, the market is classified into children & adults. The adult segment dominated the market in 2021 and is expected to continue this trend during the forecast period, owing to an increase in the number of road accidents and injuries and an increase in the number of mental and sexual abuse cases among the adults driving the growth of the market.

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ, it is classified into hospitals, outpatient clinics and mental health centers. The hospital segment has the largest Post Traumatic Stress Disorder Treatment Market share in 2021 and is expected to continue this trend during the forecast period, owing to an increase in the number of patients visiting hospitals for post-traumatic stress disorder treatment therapy.

