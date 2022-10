SENATOR JINGGOY EJERCITO ESTRADA ON THE SIGNING INTO LAW POSTPONING THE DECEMBER 2022 BARANGAY AND SK ELECTIONS

I'm pleased to learn about it. Now, with all hands on deck, our national officials down to those in the smallest unit of our government can proceed without letup on the needed work to steer our country's full recovery from the pandemic.

Unahin muna natin ang pagbangon ng ekonomiya natin bago ang pagsasagawa muli ng eleksyon. Bagamat may sense of normalcy na tayo, hindi pa rin tayo ganap na nakakabalik sa pre-pandemic na sitwasyon.

Mas makabubuti na gamitin ang pondo para sa eleksyon na sa mga makabuluhang programa ng administrasyon na nakapagbibigay ng trabaho o negosyo sa mga nawalan ng pinagkakakitaan.

*RA 11935 is among the priority measures filed by Sen. Jinggoy Ejercito Estrada