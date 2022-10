L’Association canadienne de l’énergie renouvelable nomme une nouvelle présidente et chef de la direction

Vittoria Bellissimo assumera le poste le 31 octobre 2022

/EIN News/ -- OTTAWA, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) annonce aujourd’hui que Vittoria Bellissimo assumera le poste de présidente et chef de la direction le 31 octobre 2022, en remplacement de Robert Hornung, qui prend sa retraite.



« Je suis ravi d’accueillir Vittoria comme nouvelle présidente et chef de la direction de CanREA », dit Jason Chee-Aloy, président du conseil d’administration de CanREA.

« L’éolien et le solaire sont les sources de production d’électricité les moins coûteuses au pays, et avec le stockage d’énergie, seront essentiels aux efforts déployés pour atteindre les objectifs de carboneutralité d’ici 2050. Nous sommes heureux que Vittoria reprenne les rênes de CanREA pour permettre au Canada de profiter d’un énorme potentiel d’énergie renouvelable encore inexploité. »

Vittoria se joint à CanREA après plus de 10 ans de travail auprès des consommateurs en tant que directrice générale de l’Industrial Power Consumers Association of Alberta et près de 20 ans dans le secteur de l’électricité. Elle a auparavant œuvré dans l’approvisionnement en énergie renouvelable au ministère de l’Énergie de l’Ontario et à l’Office de l’électricité de l’Ontario.

« C’est avec enthousiasme que j’accepte ce poste à un moment où le Canada doit radicalement augmenter son recours à l’éolien, au solaire et au stockage d’énergie pour tenir ses engagements climatiques », exprime Mme Bellissimo.

« Les quelque 300 membres de CanREA sont des chefs de file dans la transition énergétique du Canada, et j’ai hâte de m’exprimer en leur nom sur les politiques, les mesures réglementaires et les transformations du marché nécessaires au déploiement responsable, durable et rapide de ces technologies. »

Les études sur les parcours vers la carboneutralité s’entendent : l’éolien et le solaire doivent être les sources premières de nouvelle production d’électricité au Canada. Ces sources sont essentielles à la décarbonisation et à l’expansion de la production d’électricité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’économie, notamment dans les transports, la construction et l’industrie lourde. Comme l’éolien et le solaire sont les sources de production d’électricité les moins coûteuses, les nouveaux développements sont flexibles et se déploient rapidement; d’ailleurs, le Canada a d’énormes ressources éoliennes et solaires encore inexploitées.

« En plus de 19 ans avec CanREA et l’Association canadienne de l’énergie éolienne, j’ai vu l’éolien et le solaire, auparavant marginaux, devenir courants », remarque Robert Hornung, président et chef de la direction sortant de CanREA.

« J’ai eu beaucoup de chance de jouer un rôle dans cette transformation, et j’ai confiance en Vittoria et l’excellente équipe de CanREA pour concrétiser notre vision 2050 au Canada. »

La vision 2050 de CanREA, Électrifier le parcours du Canada vers la carboneutralité, démontre que le pays devra multiplier par dix sa puissance éolienne et solaire installée d’ici 2050 pour pouvoir tenir ses promesses de carboneutralité.

« Le conseil d’administration de CanREA tient à remercier Robert Hornung pour de nombreuses années de leadership et de service dans l’industrie et comme président et chef de la direction fondateur de CanREA, ajoute M. Chee-Aloy. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa retraite et dans ses projets à venir. »

Les membres de CanREA et des médias pourront rencontrer Vittoria Bellissimo, la nouvelle chef de la direction de CanREA, au congrès et salon professionnel Transformation électrique Canada à Toronto, du 26 au 28 octobre 2022.

