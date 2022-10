Crias da Timbalada, Dende & Band e Japa System celebram carreiras solos com show em Lisboa durante a Womex

LISBON, PORTUGAL, October 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Crias da Timbalada, Dende & Band e Japa System celebram carreiras solos com show em Lisboa durante a WomexAcontece no dia 23 de outubro às 20h, no Bar Havana em Lisboa, o espetáculo do artista baiano Dendê Macêdo revela sua musica nova que foi lançada em Maio com a gravadora RopeADope. Inspirado nas expressões de fé do Candomblé, o EP “Agô”, que signica “pedir permissão” em Iorubá, reúne composições e arranjos de percussão que apresentam a devoção do cantor e compositor Dendê Macêdo. Com 12 faixas, sendo 7 diretamente ligadas a devoção aos Orixás, o EP é considerado pelo artista uma conexão entre o campo material e espiritual. Para Dendê, “Agô” difunde, além das suas crenças religiosas, mensagens positivas e inspiradoras para quem ouve, com o objetivo também de incentivar a consciência coletiva através da musicalidade, que está presente na rotina familiar desde a sua infância. O album foi gravado na Rittenhouse Soundworks (EUA), no auge da Pandemia da Covid-19.Além das reverências aos Orixás, ele apresenta também canções que se distanciam da tradição religiosa e mergulham em espaços criativos abordando o mundo moderno, com inuências do afrobeat, como o single “Black Lives Matter”, que denuncia o racismo estrutural e questões raciais sofridas pelas comunidades negras. Dendê & Banda – Dendê Macêdo é percussionista, cantor, compositor, bandleader, professor e multiinstrumentista. Criado em Salvador (BA), se tornou músico prossional com 14 anos e tocou na linha de frente da banda Timbalada, com Carlinhos Brown.Atua entre Estados Unidos e a Bahia, trabalhando nas suas obras os encontros da espiritualidade do candomblé e ritmos globais, com inuências da rumba, afrobeat e mbalax. O grupo possui no portfólio eventos como Glastonbury Festival, no Reino Unido, Skirball Cultural Center, em Los Angeles; o KW Latinfes no Canadá; e o Penang World Music Festival, na Malásia.Vai ser acompanhado pelo artista Japa System que fez parte das bandas: Terra Samba, Timbalada, Mc DaGAnja, Armandinho Dodô e Osmar e Arrastão da Timbalada, reafirmando assim sua contribuição, admiração pela música baiana e se construindo como artista através da música e ritmos do Nordeste do Brasil. Em 2013 passou a integrar a banda BaianaSystem. Como Percussionista Principal da Baiana, Japa tocou em diversos festivais, como Lollapalooza e Rock in Rio no Brasil, e também internacionalmente nos EUA, Reino Unido, Japão.A banda foi celebrada em todo o mundo e foi premiada com o 28º Prêmio da Música Brasileira e o Grammy Latino, em 2017 e 2019, respectivamente. Em projetos paralelos, Japa começou a experimentar para criar um novo sistema que lhe permitisse novas possibilidades musicais aplicando a tecnologia. A partir daí, nasceu o "Nave System". É um arranjo musical que visa utilizar instrumentos eletrônicos e orgânicos para criar a possibilidade de comandos de percussão, executando vários ritmos que só seriam possíveis com o uso de vários instrumentos diferentes, facilitando assim a produção musical. Com tudo que o Nave System oferece, em maio de 2021 o Japa conseguiu lançar seu primeiro álbum solo "Sistema Percurssivo Integrado''.SERVIÇO:O QUÊ: Noite de Musica Afro-Brasileira com Dendê & Banda e Japa SystemONDE: Bar Havana, Doca de Santo Amaro, Armazém 5 1350-353 Lisbon, PortugalQUANDO: 23 de outubro de 2022, às 20hQUANTO: gratis