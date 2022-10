Le Défi de la course les yeux bandés permet de recueillir 40,000 $ pour la Fondation du CUSM pour appuyer les soins du glaucome au CUSM

Le Dr Hady Saheb, ophtalmologiste, a couru 50 km les yeux bandés pour sensibiliser la population et recueillir des fonds pour le service du glaucome au Centre académique de santé de l’œil de McGill.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Québécois auront accès à de meilleurs soins du glaucome grâce à un ophtalmologiste intrépide. Le Dr Hady Saheb, un spécialiste du glaucome au Centre académique de santé de l’œil de McGill, s’est engagé à courir 50 km les yeux bandés pour recueillir 40 000 $ pour la Fondation du CUSM et pour appuyer les soins du glaucome. Avec l’aide d’un guide voyant, il a terminé sa course et a recueilli 40,000 $.



« Je traite des patients qui sont devenus aveugles ou qui ont un problème de santé qui pourrait causer une perte de vision. La cécité est l’une des maladies les plus dévastatrices pour les patients, et le glaucome est l’une des principales causes de cécité au Canada et dans le monde. Une meilleure sensibilisation pourrait contribuer à prévenir la cécité. J’ai couru les yeux bandés parce que je voulais me mettre à la place des personnes atteintes d’une perte de vision ou de cécité, mieux comprendre leurs difficultés et leurs peurs. »

–Dr Hady Saheb, spécialiste du glaucome et ophtalmologiste, Centre académique de santé de l’œil de McGill, Centre universitaire de santé McGill

Le Dr Saheb a franchi les 5 derniers kilomètres de sa course le vendredi 7 octobre, avec les encouragements de ses supporteurs. Il espère que sa course sensibilisera la population au glaucome et incitera plus de personnes à avoir des examens de la vue réguliers. Les fonds recueillis permettront l’achat d’équipement et appuieront des programmes pour aider les personnes atteintes de glaucome, de perte de vision et de cécité à recevoir les meilleurs soins qui soient.

« La détermination et l’empathie du Dr Saheb sont vraiment inspirantes. Il offre déjà des soins qui changent des vies dans sa clinique tous les jours, mais il a fait un pas de plus – littéralement – pour assurer le bien-être de ses patients. Nous le remercions d’appuyer la Fondation du CUSM, qui fournira à son tour des ressources importantes au Centre académique de santé de l’œil de McGill. »

– Julie Quenneville, présidente et directrice générale, Fondation du Centre universitaire de santé McGill

Le glaucome est l’une des principales causes de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. Sa forme la plus courante est causée par une accumulation de pression à l’intérieur de l’œil. Cette pression endommage le nerf optique, et entraîne une perte de vision ou la cécité. Mais ce qui est le plus effrayant, c’est que le glaucome peut se développer sans signes précurseurs, ce qui rend plus de personnes à risque. Grâce au Dr Saheb, moins de Québécois deviendront aveugles en raison du glaucome.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité – les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied l’équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde.

