WISeKey et l'Armée suisse signent un accord de partenariat pour coopérer au développement d'activités spatiales utilisant la technologie de picosatellites à orbite basse WISeSAT/Fossa

Genève, Berne - le 13 octobre 2022: WISeKey International Holding Ltd («WISeKey ») (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), une société mondiale de premier plan spécialisée dans la cybersécurité, la blockchain et l'IdO, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'Armée suisse dans le domaine spatial. Ce partenariat entre WISeKey et l'Armée suisse vise à jeter les bases du développement de nouvelles capacités dans le domaine de la sécurité des données, de l'interconnexion des objets ou des liaisons de communication basées sur une constellation de petits satellites à orbite basse.



Depuis 2021, WISeKey coopère avec FOSSA Systems, une société aérospatiale de premier plan axée sur le développement de picosatellites pour les communications IdO, afin de construire WISeSaT.satellite, un satellite renforcé par l'IdO de sécurité FOSSASAT-2E conçu pour réduire davantage les coûts des satellites. Depuis lors, WISeKey, en coopération avec FOSSA System, a lancé 13 picosatellites à orbite basse à bord de la mission SpaceX Transporter Rideshare 3 et prévoit de créer une constellation de 88 satellites à orbite basse supplémentaires d'ici la fin de l'année 2024. Grâce à WISeSAT, sa toute nouvelle offre de connectivité en tant que service d'IdO sécurisé basée sur satellite, WISeKey fournit les services de plateforme, de lancement, d'intégration, de stations terrestres de satellites et l'ensemble de l'architecture et des composants de sécurité, dans le cadre d'une solution SaaS clé en main pour une connectivité IdO à faible consommation et à espace sécurisé.

Ce nouveau service proposé par WISeKey réduit la complexité et le coût de la liaison de communication pour le client final et établit les avantages de la technologie spatiale et de la sécurité intégrée à la portée de toutes les entreprises d'IdO. La miniaturisation permet une réduction des coûts à un niveau qui positionne l'offre WISeSAT, en tant que solution compétitive, même par rapport à la connectivité au sol traditionnelle telle que les réseaux NBIoT. Ainsi, toute entreprise pourrait pratiquement se permettre l'utilisation de tels satellites pour assurer la connectivité à n'importe quelle taille d'écosystèmes.

« Nous sommes fiers de nous associer à l'Armée suisse dans le domaine spatial », a commenté Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey.

« Notre objectif est de garantir le développement concret de la Suisse dans ce secteur technologique de pointe, afin de fournir aux entreprises du pays la cybersécurité et l'intégrité des données dans ce secteur », a ajouté Pierre Maudet, directeur de la transformation numérique de WISeKey.

Les satellites, les nœuds et les capteurs disposent tous d'une sécurité matérielle par conception, incorporant un élément sécurisé VaultIC® 4XX, fournissant une validation FIPS 140-2 de niveau 3 et une certification Critères communs EAL 5+. L'élément sécurisé, fourni avec une identité de confiance utilisant VaultITrust de WISeKey pour sécuriser les services de d'approvisionnement, permet l'authentification du capteur et le cryptage des données, dans le cadre d'une architecture de sécurité basée sur PKI. En outre, les services de gestion du cycle de vie des certificats (INeS) de WISeKey peuvent fournir l'interface utilisateur et les fonctionnalités d'automatisation pour gérer l'intégration, la mise en service et la gestion du cycle de vie des périphériques et des capteurs. Cette suite complète de services de pointe dans le domaine de l'architecture de sécurité IdO, du périphérique au cloud, ne peut être trouvée actuellement que chez WISeKey en tant que solution verticale autonome en une seule pièce.

À propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de plateforme de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets respectant l'Homme en tant que pivot d'Internet. La pile technologique IdO WISeKey comprend une gamme de technologies telles que les semi-conducteurs, les eID, la blockchain, les NFT, le post-quantique, les pico satellites et la confiance, agissant de manière transparente en tant que plateforme qui assure la connexion simple des objets à Internet aux applications les plus complexes qui utilisent ces objets connectés, les données qu'ils collectent et communiquent et les différentes étapes nécessaires pour alimenter ces applications.

Les semi-conducteurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'Internet du Tout d'aujourd'hui. L'IdO de WISeKey compte une base d'installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans presque tous les secteurs de l'IdO (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, lutte contre la contrefaçon, NFT, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones portables, crypto-jetons, etc.)

Notre technologie reconnue par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey/OISTE fournit une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des objets. La RoT de WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre plusieurs objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wisekey.com .

