WISeKey und die Schweizer Armee unterzeichnen eine Partnerschaftsvereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung weltraumbezogener Aktivitäten unter Verwendung der WISeSAT/Fossa-Technologie für Picosatelliten mit erdnaher Umlaufbahn

Genf, Bern – 13. Oktober 2022: WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit, Blockchain und IdD-Plattformen, gab heute eine Partnerschaft mit der Schweizer Armee im Bereich der Raumfahrt bekannt. Diese Partnerschaft zwischen WISeKey und der Schweizer Armee zielt darauf ab, die Grundlage für die Entwicklung neuer Kapazitäten im Bereich der Datensicherheit und der Vernetzung von Objekten oder Kommunikationsverbindungen auf der Grundlage einer Konstellation kleiner Satelliten mit erdnaher Umlaufbahn zu schaffen.



Seit 2021 kooperiert WISeKey mit FOSSA Systems, einem führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Pikosatelliten für die IdD-Kommunikation konzentriert, um den WISeSaT.satellite zu bauen, einen Security-IdD-gehärteten FOSSASAT-2E-Satelliten, der die Satellitenkosten noch mehr senken soll. Seitdem hat WISeKey in Zusammenarbeit mit FOSSA System 13 Pikosatelliten mit erdnaher Umlaufbahn an Bord der Mission des SpaceX Transporter Rideshare 3 gestartet und plant, bis Ende 2024 eine Konstellation von 88 zusätzlichen Satelliten mit erdnaher Umlaufbahn zu schaffen. Über WISeSAT, sein brandneues satellitengestütztes sicheres IdD-Connectivity-as-a-Service, bietet WISeKey die Satellitenplattform, den Start, die Integration, die Bodenstationsdienste und die gesamte Sicherheitsarchitektur samt aller Komponenten als Teil einer schlüsselfertigen SaaS-Lösung für stromsparende und sichere weltraumgestützte IdD-Konnektivität.

Dieser neue Service von WISeKey reduziert die Komplexität und die Kosten der Kommunikationsverbindung für den Endkunden und bringt die Vorteile der Weltraumtechnologie und der eingebetteten Sicherheit in die Reichweite jedes IdD-Unternehmens. Die Miniaturisierung ermöglicht eine Kostensenkung auf ein Niveau, das das WISeSAT-Angebot als wettbewerbsfähige Lösung positioniert, selbst im Vergleich zu herkömmlichen bodengestützten Konnektivitäten wie den NBIdD-Netzwerken. So könnte sich praktisch jedes Unternehmen den Einsatz solcher dedizierten Satelliten leisten, um Konnektivität für Ökosysteme jeder Größe bereitzustellen.

„Wir sind stolz darauf, mit der Schweizer Armee im Weltraumbereich zusammenzuarbeiten“, sagte Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey. “

„Unser Fokus liegt darauf, sicherzustellen, dass die Schweiz eine konkrete Entwicklung in diesem Spitzentechnologiesektor hat, um Schweizer Unternehmen Cybersicherheit und Datenintegrität in diesem Sektor zu bieten“, sagte Pierre Maudet, Chief Digital Transformation Officer von WISeKey.

Satelliten, Knoten und Sensoren verfügen allesamt über ein Design, das Hardware-Sicherheit durch das eingebaute Sicherheitselement VaultIC® 4XX garantiert, was dem Satelliten eine Zertifizierung der Stufe 3 nach FIPS 140-2 und EAL 5+ in der Common-Criteria-Evaluierung eingebracht hat. Das Sicherheitselement, das mit einer vertrauenswürdigen Identität über VaultITrust von WISeKey ausgestattet ist, um Bereitstellungsdienste zu sichern, ermöglicht die Authentifizierung des Sensors und die Datenverschlüsselung im Rahmen einer PKI-basierten Sicherheitsarchitektur. Darüber hinaus können die Certificate Lifecycle Management Services (INeS) von WISeKey die Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen für das Onboarding, die Inbetriebnahme und das Lebenszyklusmanagement der Geräte und Sensoren abdecken. Diese komplette, modernste Gerät-zu-Cloud-Suite von Services in der IdD-Sicherheitsarchitektur findet man derzeit nur bei WISeKey als eigenständige vertikale Lösung.

