6.38+% CAGR for Biohazard Bags Market Size Worth $679.10 million, Globally, by 2030

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research published a report, titled, "Biohazard Bags Market By Capacity (Less than 15 gallons, 15-30 gallons, More than 30 gallons), ๐๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฒ๐ฅ๐ž๐ง๐ž, ๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ž๐ญ๐ก๐ฒ๐ฅ๐ž๐ง๐ž, ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ, ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ƒ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ž๐ญ๐ก๐ฒ๐ฅ๐ž๐ง๐ž, ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐๐ฒ ๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ, ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ, & ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‹๐š๐›, ๐‡๐จ๐ฆ๐ž & ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐‚๐š๐ซ๐ž, ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ & ๐๐ข๐จ๐ฉ๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2022-2031." According to the report, the global biohazard bags industry generated $396.60 million in 2021, and is estimated to reach $679.10 million by 2030, witnessing a CAGR of 6.38% from 2022 to 2030. The report offers a detailed analysis of changing market trends, top segments, key investment pockets, value chain, regional landscape, and competitive scenario.

Biohazard waste disposal bags can be made of polypropylene, polyethylene, plastic, and other materials. These types of bags are utilized to collect waste related to healthcare, chemical & pharmaceutical, and others. Depending on the medical waste, biohazard bags can be classified into yellow and red color.

๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-19 ๐’๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ

The COVID-19 pandemic outbreak led to an enormous rise in the amount of biological waste generation worldwide. Due to poor medical waste management, this biomedical waste facilitated other infectious diseases along with COVID-19.

This, in turn, raised the demand for biohazard bags significantly and stimulated the global biohazard bags market growth. Clinics and medical laboratories took serious measures to curb the spread of the virus.

The increasing burden of biomedical waste and rapid urbanization in emerging economies are expected to act as the major driving factors for the market during the forecast period.

North America regional market is projected to be the most dominating global biohazard bags market over the forecast period. This is due to the stringent government regulations to use biohazard bags in hospitals and pathology centers for patientโ€™s safety as well as peopleโ€™s preference to use of these biohazard bags at homes to dispose of biohazard waste materials, such as syringes used by diabetic patients, toilet paper, tampons, disposable diapers, wipes, and bandages . massive investment in the market of biohazard bags. These are predicted to be the major factors affecting the Biohazard Bags Market during the forecast period.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

1. International Plastics Inc.

2. SP Bel-Art

3. Thermo Fisher Scientific

4. Transcendia

5. Daniels Health

6. BioMedical Waste Solutions, LLC

7. Stericycle

8. Abdos Labtech Private Limited

9. MiniGrip

10. VEOLIA

The polyethylene sub-segment of the biohazard bags market size will have the fastest by 2021. To manufacture biohazard bags, polyethylene is widely used. One good thing about these materials is that they will burn in an incinerator with almost no ash. Bagged waste does not need to be removed from the bag before it enters the furnace. This kind of advantages of polyethylene material used in biohazard bags can propel the market during the forecast period.

The Polypropylene sub-segment of the biohazard bags market will be expected to be the dominating sub-segment in the market during forecast period. The Polypropylene (PP) is a raw material designed to provide many benefits not offered by conventional poly bags. This material provides added strength and clarity while reducing the moisture/vapor transmission rate (MVTR). Autoclavable single-use waste bag made of very strong polypropylene foil (50 ยตm) with broad floor seam. For sterilization and disposal of hazardous, contaminated materials. Such factors are expected to surge the demand for Polypropylene biohazard bags, which will ultimately raise the global market, in the forecast years.

๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž

Polypropylene

Polyethylene

Plastic

High-Density Polyethylene

Others

๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ

Less than 15 gallons

15-30 gallons

More than 30 gallons

๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž

Hospitals, Clinics, & Diagnostic Lab

Home & Ambulatory Care

Pharmaceutical & Biopharmaceutical Industries

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

North America (U.S., Canada, Mexico)

Europe (Germany, United Kingdom, France, Spain, Italy, Rest of Europe)

Asia-Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Rest Of Asia Pacific)

LAMEA (Brazil, Saudi Arabia, UAE, South Africa, Rest of LAMEA)

