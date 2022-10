Riset Spryker menemukan hampir dua pertiga konsumen di Australia memesan bahan makanan secara online, dengan 10% yang melakukan sebagian besar atau seluruh belanja makanan mereka melalui internet

Hampir satu dari lima orang di Australia akan melakukan sebagian besar atau seluruh belanja bahan makanan mereka secara online dalam waktu dua tahun

/EIN News/ -- MELBOURNE, Australia, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, platform terdepan untuk Situs Belanja Online Perusahaan, Thing Commerce, dan Perdagangan Terpadu, hari ini meluncurkan Laporan Belanja Bahan Makanan Online Australia 2022. Riset terhadap 2.500 konsumen di Australia menemukan hampir setengah – 48% – orang Australia membeli sekurang-kurangnya sebagian dari bahan makanan mereka secara online, dengan 10% sekarang memesan sebagian besar atau seluruh bahan makanan mereka melalui internet. Secara keseluruhan, 23% anggaran makanan rumah tangga orang Australia sekarang dibelanjakan untuk memesan secara online. Riset yang dilakukan oleh Spryker dalam kemitraan dengan perusahaan riset pasar Appinio, menyurvei konsumen dari seluruh Australia tentang pengalaman dan pendapat mereka tentang belanja bahan makanan.



Dengan pasar bahan makanan di Australia yang saat ini bernilai $125 miliar , ada peluang besar bagi peritel yang menawarkan layanan belanja bahan makanan secara online. Faktanya, hampir satu dari lima responden (18%) mengatakan bahwa mereka melihat dirinya membeli sebagian besar atau seluruh bahan makanan mereka secara online dalam waktu dua tahun. Saat ini, para pembeli dalam kelompok usia 25–44 kemungkinan besar akan memesan secara online dan memakai anggaran bahan makanan dengan persentase tertinggi secara online dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Namun, mereka yang berada dalam kelompok usia yang lebih tua (45–65) sama dengan kelompok yang lebih muda dalam hal jumlah total belanja online – meskipun hal ini merupakan persentase keseluruhan yang lebih rendah untuk anggaran belanja makanannya. Responden dalam kelompok usia 55–65 kemungkinan besar menyebutkan keinginan untuk menghindari supermarket yang ramai sehingga meminimalkan risiko tertular virus Corona sebagai motivasi untuk berbelanja secara online.

Pengalaman di-toko yang “menyenangkan”

Terlepas dari berkembangnya pasar, peritel online menghadapi satu rintangan utama – 75% anggaran belanja makanan responden dihabiskan secara offline dan 88% pembeli berpandangan berbelanja di supermarket sebagai suatu hal yang menyenangkan. Ini secara signifikan lebih positif daripada sentimen AS. Padanan survei Spryker tentang belanja bahan makanan online di Amerika dari Desember 2021 menemukan hanya 55% pembeli di AS yang menganggap belanja di toko adalah pengalaman yang menyenangkan. Bahkan di pasar grosir online yang sudah mapan di Jerman, 73% pembeli mengatakan mereka merasa berbelanja di toko menyenangkan menurut survei Spryker di Jerman dari Juli 2022.

“Riset terbaru kami menunjukkan bahwa para pembeli di Australia paling fokus pada biaya yang lebih rendah dan pemilihan produk yang lebih baik dalam hal membeli secara online. Mengingat bahwa pengalaman berbelanja di-toko merupakan hal yang positif bagi sebagian besar pembeli, membujuk mereka untuk membeli lebih banyak bahan makanan secara online akan menjadi tantangan bagi banyak peritel. Namun, ini juga merupakan peluang yang sangat besar,” komentar Boris Lokschin, Mitra Pendiri dan CEO di Spryker. “Peritel yang bekerja dengan solusi perdagangan yang dapat disusun akan paling siap untuk merebut pangsa pasar di pasar bahan makanan yang canggih dan dinamis ini. Fokus mereka harus ada pada penyampaian pengalaman belanja online secara mulus yang melebihi harapan konsumen, dan dengan pendekatan terbaik, peritel dapat memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Baik menawarkan pilihan produk yang lebih luas, opsi pengantaran dan pengumpulan yang fleksibel, maupun penyatuan dengan mitra pengantaran sesuai permintaan, pasar grosir online di Australia memiliki potensi pertumbuhan yang besar bagi organisasi yang bersedia memberikan pengalaman perdagangan digital terbaik.”

Pemenang online dan pecundang offline

Melihat siapa saja yang ketinggalan saat para pembeli melakukan lebih banyak pembelian secara online, 22% responden melaporkan pemotongan besar-besaran untuk pengeluaran mereka di toko makanan sehat, sedangkan 15% lebih lanjut mengurangi pengeluaran di toko pertanian dan pasar terbuka setempat. Yang mengejutkan, hanya 4% yang melaporkan lebih sedikit pengeluaran di supermarket. Mendalami hal ini, duopoli antara Coles dan Woolworths, keduanya telah berinvestasi secara signifikan dalam pengalaman perdagangan terpadu mereka – memungkinkannya menawarkan pengambilan di toko, online, di tepi jalan, dan pesan antar ke rumah yang fleksibel dengan mudah – menyumbang pengurangan minimal dalam pengeluaran di supermarket melalui segala saluran.

Sementara itu, 10% pembeli juga mengatakan bahwa mereka membeli lebih sedikit di peritel diskon. Oleh karena itu, ada peluang bagi para peritel diskon ini, dengan 87% responden yang mengatakan mereka akan melakukan lebih banyak belanja makanan secara online jika harga lebih rendah. Mengingat bahwa hanya 4,4% populasi di Australia yang tinggal lebih dari 20 menit dari supermarket, harga yang lebih rendah dapat membantu menumbuhkan pembelian online untuk peritel diskon dan membujuk orang-orang menjauh dari supermarket dalam radius 20 menit mereka. Di luar harga, para konsumen berpotensi terpikat menjauh dari supermarket utama oleh berbagai faktor layanan termasuk antarmuka pengguna yang lebih mudah (kemungkinan 75% atau sangat mungkin), rentang produk yang lebih luas (77%), ketersediaan yang lebih baik di sekitar (78%), dan pengantaran yang lebih cepat (76%).

Kategori lain yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pengalaman perdagangan digital adalah peritel setempat. Banyak konsumen ingin melihat pemasok lokalnya menawarkan opsi secara online: 40% penuh ingin memesan dari pasar dan petani setempat secara online. Selain itu, 25% responden berpendapat bahwa toko organik harus beroperasi secara online. Ketika ditanya penyedia spesifik mana yang ingin mereka kunjungi secara online, 12% responden menyebutkan Farmer Jack's yang berlokasi di Perth, menjadikan penyedia makanan regional, lokal, dan organik yang berlokasi di Australia Barat ini sebagai jawaban kelima yang paling sering diberikan – bukti yang kuat, terutama mengingat hanya 11% orang Australia yang tinggal di negara bagian tersebut.

Amazon tidak dapat menjadi istimewa

Terlepas dari investasi signifikan Amazon di pasar grosir online – baik secara global maupun di Australia, hanya 42% konsumen di Australia yang menyebutkan Amazon ketika diberikan daftar pengantar makanan online dan ditanyai pengantar mana yang mereka kenal. Sementara itu, 84% responden survei mengenali Uber Eats, dan 77% mengenali Menulog; Doordash mengikuti di urutan ketiga dengan pengenalan merek 75%, bersama Deliveroo di urutan kelima dengan 66%. Melihat lebih dari sekadar pengakuan, 62% responden mengatakan mereka menggunakan Uber Eats (24% secara rutin) dan 31% merupakan pelanggan Deliveroo (8% secara rutin) yang menyoroti seberapa mapan kedua merek tersebut di Australia.

Laporan Belanja Bahan Makanan Online Australia 2022 lengkap tersedia https://www.efoodinsights.com/australia-online-grocery-report/



----



Metodologi

Laporan Belanja Bahan Makanan Online Australia 2022 didasarkan pada studi yang dijalankan oleh Appinio dan penyedia platform perdagangan digital Spryker pada pertengahan tahun 2022. Appinio menanyai 2.500 responden dengan berbagai pertanyaan terperinci tentang pengalaman mereka berbelanja bahan makanan secara online sampai saat ini dan pendapat mereka tentang hal tersebut. Hasilnya adalah serangkaian data terbesar dan paling mendetail yang saat ini tersedia tentang kebiasaan belanja makanan secara online di Australia. Peserta survei berusia antara 16 dan 65 tahun (usia rata-rata: 39,5) dan tinggal di Australia pada saat mereka ikut serta; 21,6% tinggal di kota atau daerah dengan penduduk kurang dari 50.000, sedangkan 25,7% tinggal di kota dengan populasi hingga 250.000. 13,5% responden tinggal di kota-kota yang lebih kecil (250.000 hingga 750.000), dengan 39,2% di lima konurbasi terbesar di negara itu Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, dan Adelaide.

Tentang Appinio

Appinio yang berlokasi di Hamburg adalah platform riset pasar global yang memungkinkan perusahaan memperoleh ribuan opini dari audiens target tertentu di seluruh dunia - hanya dalam beberapa menit. Untuk pertama kalinya, setiap orang dapat memvalidasi keputusan dan ide secara aktual dengan hasil yang representatif dari konsumen. Sebagai solusi tercepat untuk riset pasar, Appinio memberikan masukan dari 90+ pasar. Lebih dari 1000 perusahaan dari semua industri menggunakan platform komprehensif Appinio untuk menjadi lebih lincah dan berpusat pada pelanggan. Para pelanggan meliputi VW, Unilever, Netflix, Gorillas, Bertelsmann, Warner Brothers, Samsung, Jägermeister, Red Bull, dan About You, serta semua agensi besar dan konsultan manajemen. Appinio telah menerima beberapa penghargaan, termasuk Top European Business Startup di Pioneers Festival, Best of Mobile, dan Best of Hamburg Award. Jonathan Kurfess, Pendiri dan CEO Appinio, masuk dalam Forbes 30 under 30 di Eropa 2020.

Tentang Spryker

Spryker adalah platform perdagangan terdepan yang dapat disusun untuk perusahaan dengan model bisnis canggih guna memungkinkan pertumbuhan, inovasi, dan diferensiasi. Dirancang khusus untuk bisnis transaksional canggih, model pertama API tanpa batas yang mudah digunakan menawarkan pendekatan terbaik yang memberi bisnis fleksibilitas untuk beradaptasi, meningkatkan skala, dan dengan cepat masuk ke pasar sekaligus memfasilitasi time-to-value yang lebih cepat sepanjang perjalanan transformasi digitalnya. Sebagai pemimpin platform global untuk Situs Belanja Online Perusahaan B2B dan B2C, Thing Commerce, dan Perdagangan Terpadu, Spryker telah memberdayakan 150+ pelanggan perusahaan global di seluruh dunia serta dipercaya oleh merek-merek seperti ALDI, Siemens, Hilti, dan Ricoh. Spryker diakui oleh Gartner® sebagai Visioner di 2022 Magic Quadrant™ for Digital Commerce dan juga mendapat peringkat sebagai Penampil yang Kuat di The Forrester Wave™: B2B Commerce Solutions, Q2 2022. Spryker adalah perusahaan teknologi swasta yang berkantor pusat di Berlin dan New York. Ketahui selengkapnya di https://spryker.com

Detail kontak:

press@spryker.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ded391b8-7033-469a-a7be-b6aad81b9c88