Réparation, recyclage et revalorisation : joignez-vous au mouvement visant à réduire les déchets électroniques

/EIN News/ -- Les Canadiens et les Québécois accordent de l’importance à leurs téléphones, mais moins de la moitié d’entre eux réparent leurs anciens appareils. De plus, seulement 12 pour cent des Canadiens et 14 pour cent des Québécois se procurent des appareils d’occasion.



En partenariat avec le Circular Innovation Council, TELUS s’engage à favoriser les changements environnementaux concrets en prolongeant la durée de vie des appareils connectés et en évitant qu’ils ne se retrouvent dans des sites d’enfouissement.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est commanditaire du tout premier mois de l’économie circulaire au pays en ce mois d’octobre. Cette campagne de sensibilisation met l’accent sur l’importance de la réduction des déchets et du recyclage. La majorité des gens du pays, soit 69 pour cent, affirment que leur téléphone mobile est le bien personnel le plus dispendieux qu’ils possèdent. Cependant, moins de la moitié des Canadiens et des Québécois ont déjà fait réparer leur téléphone et seulement 12 pour cent des Canadiens et 14% des Québécois ont déjà acheté un appareil d’occasion1. Pour faire face à ce problème, TELUS encourage la réparation, le recyclage et la revalorisation des tablettes et des téléphones usagés. Tous peuvent participer à l’économie circulaire pour prolonger la durée de vie de des appareils, réduire les déchets électroniques et éviter que les appareils se retrouvent dans des sites d’enfouissement.

« Le Circular Innovation Council est ravi de s’associer à TELUS pour lancer le tout premier mois de l’économie circulaire au Canada, a déclaré Jo-Anne St. Godard, directrice générale du Circular Innovation Council. Le mois de l’économie circulaire nous donne l’occasion de réfléchir aux conséquences de nos habitudes de production et de consommation de biens sur l’environnement. C’est aussi le moment de souligner l’innovation et de redéfinir la façon dont nous produisons, utilisons et jetons les produits afin d’augmenter leur valeur et de réduire les répercussions environnementales. Les téléphones mobiles font partie intégrante de nos vies et peuvent servir à inciter les Canadiens à adopter des habitudes durables en lien avec l’économie circulaire. Il suffit d’acheter des appareils produits avec peu de ressources naturelles, qui sont conçus pour durer, et qui peuvent être réparés, remis à neuf et recyclés facilement. Ce sont les caractéristiques des produits qui soutiennent l’économie circulaire. En devenant partenaire fondateur, TELUS démontre son engagement à faire sa part pour faciliter et promouvoir la transition du Canada vers une économie circulaire. »

« TELUS est résolue à allier technologie de pointe et compassion pour produire des changements sociaux. À ce jour, TELUS et ses clients ont déjà recyclé 3,5 millions d’appareils de façon responsable. Depuis le début de l’année, plus de 80 000 appareils usagés ont été revalorisés par TELUS pour devenir des appareils remis en marché certifié. Cela évite la production de plus de 2 000 tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone chaque année en comparaison à la vente d’appareils neufs, a déclaré Jim Senko, vice-président à la direction et président de Solutions mobiles à TELUS. L’économie circulaire nous passionne et nous accordons une grande importance au recyclage et à la revalorisation des appareils de manière responsable. Grâce à la revente et à notre programme Option retourMC, des appareils usagés sont remis sur le marché. Nous réparons également des appareils dans nos magasins Mobile Klinik afin de prolonger leur durée de vie. Ces pratiques commerciales durables découlent de l’engagement de TELUS à réduire son empreinte carbone et à devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d’ici 2030. »

Voii comment participer activement à l’économie circulaire ce mois-ci et toute l’année :

Réparation d’appareils usagés : Conservez vos appareils plus longtemps et réduisez leur production de déchets en se rendant dans l’un des magasins Mobile Klinik de TELUS pour faire réparer un écran fissuré, un système d’exploitation lent, des dommages causés par l’eau ou tout autre problème. Chaque jour, Mobile Klinik remet à neuf 300 appareils et compte plus de 125 magasins au pays.



Conservez vos appareils plus longtemps et réduisez leur production de déchets en se rendant dans l’un des magasins Mobile Klinik de TELUS pour faire réparer un écran fissuré, un système d’exploitation lent, des dommages causés par l’eau ou tout autre problème. Chaque jour, Mobile Klinik remet à neuf 300 appareils et au pays. Recyclage d’appareils usagés : Apportez vos anciens appareils dans un magasin TELUS et nous les recyclerons de façon responsable pour éviter qu’ils n’aboutissent dans des sites d’enfouissement. TELUS plantera également un arbre pour chaque appareil recyclé, dans le cadre de sa mission visant à planter son millionième arbre. Découvrez comment vous pouvez recycler votre appareil .

Apportez vos anciens appareils dans un magasin TELUS et nous les recyclerons de façon responsable pour éviter qu’ils n’aboutissent dans des sites d’enfouissement. TELUS plantera également un arbre pour chaque appareil recyclé, dans le cadre de sa mission visant à planter son millionième arbre. . Revalorisation d’appareils usagés : Déposez vos anciens téléphones et tablettes dans un magasin TELUS et nous les revaloriserons, puis les donnerons à ceux dans le besoin dans le cadre du programme Mobilité pour l’avenirMD. Le programme Mobilité pour l’avenir de TELUS fournit des téléphones intelligents aux jeunes en âge de quitter leur famille d’accueil, aux personnes âgées à faible revenu ainsi qu’aux femmes autochtones vulnérables ou victimes de violence. Découvrez comment faire don de votre téléphone .



Le mois de l’économie circulaire cadre avec les efforts de TELUS en matière de durabilité environnementale et ses efforts de longue date visant à préserver et à protéger la planète. Dans son Rapport sur la durabilité 2021 , TELUS décrit sa stratégie et ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance, dont l’objectif ambitieux d’utiliser une énergie entièrement tirée de sources renouvelables d’ici 2025. L’infrastructure du réseau et les investissements de TELUS contribuent à une transition vers un avenir durable grâce à la numérisation de l’économie, ce qui comprend l’optimisation de la consommation d’énergie à la maison et la réduction des déchets alimentaires par l’intermédiaire de TELUS Solutions pour l’agriculture.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures.

Présente dans 28 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

TELUS Santé est une entreprise mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et 100 000 professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

1 Rapport Angus Reid commandé par TELUS.