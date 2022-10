Grâce à l’API de Remote, les entreprises peuvent automatiser l’emploi au niveau mondial

Les clients peuvent désormais intégrer en toute sécurité les services de Remote dans leurs applications de ressources humaines existantes pour créer des flux de travail personnalisés et rationaliser les ressources humaines, les avantages sociaux et la paie au niveau mondial

/EIN News/ -- SAN FRANCISCO, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , le leader de la création, de la gestion et du soutien de l’effectif mondial et réparti, a annoncé aujourd’hui que son API est désormais accessible à tous ses clients. Grâce à des améliorations significatives, les entreprises peuvent désormais élaborer des intégrations personnalisées pour synchroniser en toute sécurité les données de leurs employés et de leurs contractants freelance entre Remote et les outils de ressources humaines de leur choix. Ces améliorations permettent des processus automatisés plus efficaces qui facilitent encore davantage l’embauche et l’emploi d’équipes au-delà des frontières.



Des milliers d’entreprises ont recours à la plate-forme Remote pour gérer l’intégration, les services de paie, les avantages sociaux, la conformité, les actions, le déménagement dans un autre pays et d’autres services pour les employés et les contractants freelance dans plus de 150 pays. De plus en plus, les employeurs ont recours à Remote, ainsi qu'à de nombreux autres outils internes ou de fournisseurs, pour gérer les dossiers et exécuter les processus de RH et de paie pour leur nouveaux effectifs internationale. Grâce à l’API de Remote, les clients peuvent accéder à leurs données Remote et créer des intégrations et des synchronisations de données avec les systèmes de leur choix, ce qui permet d'éliminer les silos de données et la duplication des processus.



Les nouvelles annoncées aujourd’hui s’appuient sur le lancement antérieur par Remote de la première API du marché pour l’emploi mondial en mars 2022. Cette API a permis aux partenaires des plates-formes d’intégrer les services et les données de Remote directement à leurs plates-formes. L’accessibilité de l’API de Remote aux clients permet aux organisations de créer des intégrations sur mesure avec Remote.

« Pour accélérer leur croissance, les entreprises s’orientent de plus en plus vers des équipes réparties dans le monde entier, mais elles s’enlisent dans la paperasserie et les tâches répétitives. Chez Remote, nous faisons le grand écart pour automatiser les outils de gestion des ressources humaines et de la paie et permettre aux entreprises de simplifier le recrutement à l’échelle mondiale », a déclaré Job van der Voort, PDG et cofondateur de Remote. « Tous nos clients ont des besoins et des idées spécifiques quant à l’utilisation de leurs données sur les employés et les contractants freelance. Avec l’API Remote, les capacités de la plate-forme Remote sont considérablement étendues, ce qui offre aux entreprises un monde de possibilités pour créer leurs intégrations, automatisations et rapports personnalisés. »

Les clients de Remote disposent désormais d’un accès gratuit à l’API de Remote. Pour en savoir plus, consultez la documentation de l’API Remote à l’adresse suivante : remote.com/resources/api/getting-started . Pour en savoir plus sur Remote et sa mission qui consiste à façonner l’avenir du travail à distance, rendez-vous sur remote.com .

À propos de Remote :

Les talents sont partout, mais pas les opportunités. Remote remédie au problème en donnant la possibilité aux employeurs d’embaucher partout dans le monde et de donner accès à des opportunités susceptibles d’améliorer le quotidien. Remote aide les entreprises à devenir superperformantes à l’échelle mondiale en leur donnant accès à des talents au-delà de leurs frontières. Des milliers d’entreprises s’appuient sur la plate-forme moderne de Remote et son expertise juridique, financière et culturelle en matière d’intégration, de paie et de gestion des employés et des contractants freelance dans plus de 150 pays. Remote est une société qui a été fondée en 2019 par Job van der Voort et Marcelo Lebre et qui bénéficie du soutien d’investisseurs de premier ordre dont SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst et B Capital.

