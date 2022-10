Harfang consolide les propriétés Lac Ménarik et Ménarik Est

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (« Harfang » ou la « Société ») (TSX-V : HAR) est heureuse d’annoncer la signature d’une convention d’achat avec une société privée sans lien de dépendance, 9219-8845 Québec inc. (faisant affaires sous le nom Maison minière canadienne / Canadian Mining House) (« CMH ») concernant l’acquisition par Harfang de 53 claims miniers contigus aux propriétés Lac Ménarik et Ménarik Est, augmentant et consolidant sa position totale à 14 541,39 hectares (Figure 1).



En vertu de la convention d’achat, la Société paiera, à la clôture, une contrepartie en espèces de 82 150 $, émettra 300 000 actions ordinaires et accordera à CMH une redevance dérogatoire brute (gross overriding royalty) de 2 % sur les diamants et une redevance de 2 % sur le rendement net de fonderie (net smelter return) sur les autres produits (collectivement, la « Redevance »), la moitié de la Redevance étant rachetable par Harfang pour 1 000 000 $. De plus, Harfang disposera d’un droit de premier refus à l’égard de toute disposition future de la redevance par CMH, sous réserve de certaines exceptions.

Aucune commission d’intermédiation n'est payable dans le cadre de cette transaction. Les 300 000 actions ordinaires devant être émises par Harfang seront soumises à une période de détention statutaire de quatre (4) mois et un (1) jour et à une période de détention contractuelle de douze (12) mois. La clôture de l’acquisition est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Ian Campbell, président et chef de la direction de Harfang, a commenté comme suit : « Nous sommes très heureux de la consolidation de ces propriétés de premier plan qui nous permet maintenant de procéder à un premier programme d’exploration intense et systématique incluant une campagne de forage. Le secteur que nous venons d’acquérir aujourd’hui est situé au centre de notre propriété Lac Ménarik et aussi dans l’extension de linéaments structuraux dans des séquences de roches qui démontrent un potentiel d’exploration significatif d’après nos travaux réalisés à ce jour. »

À propos des propriétés Lac Menarik et Menarik Est

Les propriétés adjacentes Lac Menarik et Menarik Est, situées à 45 km au sud de la localité de Radisson en Eeyou Istchee Baie-James, sont depuis longtemps des projets de premier plan pour la Société. Les deux projets sont connus pour leurs minéralisations polymétalliques encaissées dans des roches volcaniques et sédimentaires et des intrusions associées.

La propriété Lac Menarik est caractérisée par de multiples indices à haute teneur aurifère contenus dans une grande variété de types de roches, y compris jusqu'à 1 918 g/t Au dans des échantillons choisis et 12,46 g/t Au sur 3,6 mètres et 1,04 g/t Au sur 24,9 mètres en rainure. Seuls 17 trous de forage limités à une profondeur verticale maximale de 100 mètres ont été complétés. Ces forages, ayant donné jusqu’à 0,89 g/t Au sur 68,25 mètres dans une intrusion de monzonite/syénite fortement altérée, ont été réalisés dans une zone restreinte de la propriété (Figure 1).

La propriété Menarik Est contient un important potentiel d’exploration pour les gisements d'or filonien associés à des zones de cisaillement, comme en témoignent plusieurs occurrences de surface riches en or et en argent, y compris jusqu'à 58 g/t Au et 853 g/t Ag dans des échantillons choisis. Des minéralisations magmatiques riches en cuivre (Cu), nickel (Ni) et éléments du groupe du platine (Pt, Pd) sont rapportées, incluant des intervalles de forage titrant jusqu’à 1,88 % Ni et 0,35 % Cu sur 4,5 mètres. La propriété Menarik Est inclut également une ressource* non conforme NI43-101 de 6,335 millions de tonnes à 7,73 % Cr 2 O 3 , 398 ppb Pd et 105 ppb Pt. Ménarik Est fait partie intégrante du Plan québécois de développement des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

La Société a récemment terminé la compilation de données ainsi qu’un programme de cartographie géologique et de prospection dans des secteurs peu explorés de la propriété Lac Ménarik. Les résultats analytiques de ce programme sont en attente.

*Ces estimations ne se réfèrent aucunement aux catégories de ressources minérales ou réserves minérales telles que stipulées dans les standards de définition de l’ICM de 2014 sur les ressources minérales et réserves minérales. Ces estimations sont considérées comme de l’information historique qui n’a pas été vérifiée par la Société. Harfang ne considère pas ces estimations historiques comme une ressource minérale actuelle.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 9.49 millions de dollars en trésorerie en date du 31 juillet 2022 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél. : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.