PHILIPPINES, October 12 - Press Release

October 12, 2022 Jinggoy describes as 'disturbing' latest survey on fake news in PH SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada finds as "disturbing" the results of the latest survey of polling firm Pulse Asia on the prevalence of fake news in the country which shows a high number of Filipinos acknowledging its severity. "Misinformation and disinformation should be taken seriously. Those behind it should be held accountable for their actions. Hindi tama na hayaan nating lumaganap ang mga iresponsableng balita at impormasyon dahil ito ay magdudulot ng maling desisyon at opinion sa ating mga kababayan," said Estrada, who is the author of Senate Bill No. 1296 proposing the criminalization of fake news dissemination in the country. "Bad decisions affect public interests, safety, order, and people's lives. And bad choices stemming from false information cost money and unnecessary wastage of precious human, natural, financial, and time resources. Hindi natin dapat hayaan ito sa panahon na may kinakaharap na krisis ang ating bayan," Estrada stressed. The latest Pulse Asia survey showed that 90% of adult Filipinos have read, heard, and watched fake political news, listing mass media and national-level politicians as among the leading sources of fake news about government and politics. Estrada said that while the Constitution guarantees free speech and press, this should not be abused. "It's the duty of every Filipino to contribute to the development and welfare of the country, to uphold and obey the laws," he said. Estrada noted the platform0s in which fake news is peddled to the public, as well as the role of social media influencers, bloggers and vloggers in the spread of disinformation in the country as shown in the survey. "This is the reason why we intend to establish a policy to provide our citizens with a means for their protection from online falsehood and manipulation. We hope to stop the proliferation of disinformation and misinformation on the internet by criminalizing fake news as a cybercrime," the lawmaker said in explaining the need to enact SB 1296. Estrada said the Senate should conduct immediate deliberations on his proposed measure to address the widespread proliferation of false information. "Iba na ang panahon ngayon. With social media being the vehicle upon which fake news and false information are widely and exponentially disseminated, where people now rely on social media on a constant basis for information, news, entertainment, research, inspiration and guidance, and even for personal relationships, we cannot help but be overwhelmed by what we read and whether it's true and credible. Hindi tama na panatilihin natin at palakihin natin ang kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino sa kultura ng fake news," the senator said. Jinggoy, nabahala sa resulta ng pinakabagong survey sa problema ng fake news sa bansa NAGPAHIWATIG ng pagkabahala si Senador Jinggoy Estrada sa resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia na nagpapakita kung gaano kalala ang problema sa mga naglipanang fake news sa bansa. "Ang maling impormasyon at disinformation ay hindi dapat isantabi. Ang mga nasa likod nito ay dapat managot sa kanilang mga ginagawa. Hindi tama na hayaan nating lumaganap ang mga iresponsableng balita at impormasyon dahil ito ay magdudulot ng maling desisyon at opinion sa ating mga kababayan," sabi ni Estrada na nagsusulong sa Senate Bill No. 1296 na naglalayong gawing krimen ang pagpapakalat ng fake news sa bansa. "Nakakaapekto ang masasamang desisyon sa interes ng publiko, kaligtasan, kaayusan at buhay ng mga tao. Ang mga ganitong desisyon na base sa mga maling impormasyon ay may kaakibat na halaga at hindi kinakailangang pag-aaksaya ng human, natural, financial, and time resources. Hindi natin dapat hayaan ito sa panahon na may kinakaharap na krisis ang ating bayan," giit ni Estrada. Maliban sa resulta ng Pulse Asia survey na nagpapakita ng napakalaking mayorya o humigit-kumulang 90% ng Pilipino ang nagsabi na sila ay nakabasa, nakarinig at nakapanood na ng mga pekeng balita sa pulitika, sinabi rin ng senador na nakaka-alarma ang impormasyon na maging ang mga media outlet at national-level politicians ay kabilang sa mga pinagmumulan ng fake news tungkol sa gobyerno at pulitika sa bansa. Sinabi ni Estrada na habang ginagarantiyahan ng Konstitusyon ang malayang pananalita at mapapahayag, hindi ito dapat abusuhin. "Tungkulin ng bawat Pilipino na mag-ambag sa pag-unlad at kapakanan ng bansa, itaguyod at sundin ang mga batas," aniya. Pinunto rin ni Estrada ang paggamit ng iba't ibang platform kung saan pinapakalat ang mga pekeng balita, gayundin ang papel ng social media influencers, bloggers at vloggers sa problemang ito gaya ng ipinakita sa pinakabagong survey. "Ito ang dahilan kung bakit nilalayon natin na magtatag ng isang polisiya upang mabigyan ang publiko ng paraan para maprotektahan sila mula sa mga online na kasinungalingan at pagmamanipula. Umaasa tayo na matitigil ang paglaganap ng disinformation at maling impormasyon sa internet sa pamamagitan ng isang batas na magsasaklaw na gawing cybercrime ang mga fake news," paliwanag ng mambabatas sa kanyang pagsusulong ng SB 1296. Kaugnay ng mga pangyayaring ito, itinulak ni Estrada ang agarang deliberasyon sa Senado sa kanyang panukalang batas. "Iba na ang panahon ngayon. Dahil ang social media ay nagiging paraan sa pagpapakalat ng mga pekeng balita at maling impormasyon at kung saan ang mga tao ngayon ay umaasa at ginagamit na batayan para sa pagkuha ng impormasyon, balita, libangan, pananaliksik at sa iba pang mga bagay, hindi natin maiiwasan na mabigla tayo sa ating mga nababasa at kung ito ba ay totoo at kapani-paniwala. Hindi tama na panatilihin natin at palakihin natin ang kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino sa kultura ng fake news," sabi ng senador.