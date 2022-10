PRIB: Senate President Juan Miguel "Migz" Zubiri's interview with DZRH

PHILIPPINES, October 12 - Press Release

October 12, 2022 SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" ZUBIRI'S INTERVIEW WITH DZRH QUESTION: MR. SENATE PRESIDENT, NAGING KONTROBERSYAL ITONG STATEMENT MO, QUOTING THE CHINESE AMBASSADOR TUNGKOL SA "TOURISM BLACKLIST". ANO BA TALAGA ANG TOTOO? NOONG PO BANG KAUSAP NINYO SI AMBASSADOR HUANG, MERON BA SIYANG TRANSLATOR MAN LANG PARA HINDI KAYO NAGKA-LIGAW-LIGAW? CAN YOU SHARE TO US THE STORY? SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" ZUBIRI: Ka Tunying, Ka Jerry, tama 'yon. Alam ninyo noong Lunes, matagal kami nakipagusap, halos isang oras. At doon sa isang oras, marami kaming pinagusapan, paano palakasin ang pagsasamahan ng Tsina at Pilipinas, in terms of trade, in terms of many sectors. Tapos noong bandang huli, binanggit ko nga ang problema dito sa POGO dahil meron ngang mga hearings dito sa Senado at kasama ko po sina Senators... nakikita ninyo po sa larawan, kasama po natin si Sen. Gatchalian at si Sen. Robinhood Padilla. Dinig na dinig po namin, Ka Tunying, hindi naman kami nagsisinungaling, ang dami ko pong staff doon. Ang nadinig po namin ang pagsasalita niya sa salitang blacklist. Hindi po galing sa mga senador iyan, wala po kaming binanggit na salitang blacklist. Galing po sa Ambassador iyan. Sinabi niya sa amin na posibleng meron na pong mga bansa na naka-blacklist na. Sabi niya, meron na pong mga bansa, nasa transcripts po namin iyan, na naka-blacklist na dahil sa proliferation o pagpadami ng illegal gambling, sa kanila iligal po ito, na POGO. Offshore gaming or gambling. Tinanong po namin iyan sa kaniya. Ano po ang puwede mangyari? Sabi niya: "Well, alam mo dinidiscourage po namin na pumunta ang mga kababayan po namin sa Tsina sa mga bansa na may POGO dahil, unang-una, baka sila ay sumali po at maging trabahante sa isang iligal na activity sa China, sa POGO dito sa ibang bansa or pangalawa, sila po ay madamay sa krimen ng mga POGO syndicates." Dinig na dinig po namin iyan, puwede ninyo i-interview si Sen. Gatchalian at Sen. Padilla. Iyan po ang narinig namin. Baka lost in translation, baka iba po ang mensaheng binibigay po niya sa amin pero I will not lie, hindi po ako nagsisinungaling, iyan po ang nabanggit ng Ambassador, si Ambassador Huang. Medyo nagulat kami at siyempre alam ninyo Ka Tunying, Ka Jerry, malaki po ang income na makukuha po natin sa Turismo. Noong 2019 bago po mag pandemya 2 milyon po ang Chinese tourists na bumisita po dito sa Pilipinas. I-translate mo lang yan sa $1,000 kada isa at katumbas po niyan sa pesos is P120 billion pesos of possible income na mawawala kung totoo ngang posibleng ma-blacklist tayo, kung manatili ang POGO. Ako po ay messenger lamang, Ka Tunying, Ka Anthony ha? Hindi po ako nagsabi niyan, please don't shoot the messenger. Ang sabi lang po niya sa amin, iligal po ito sa China, ang lahat ng POGO operators ay tinuturing nilang kriminal at sana huwag daw tayong tumulong at magudyok ng isang paggawa sa kanila na isang krimen. Yan po ang mensahe niya sa amin noong Monday kaya hindi lang ako yan may saksi po ako - si Sen. Gatchalian at Sen. Padilla. Yung statement niyang bago, Ka-Tunying baka out of diplomacy na lang po iyan, diplomasya. QUESTION: SIYA PO BA MISMO ANG NAGSASALITA? NAGSASALITA PO BA SIYA NG INGLES OR CHINESE PO SIYA NAGSALITA SA INYO? SP ZUBIRI: Ka Tunying, magaling po siya mag-English. Nag-English po siya, so dinig na dinig po namin iyon. QUESTION: HINDI HO KAYA SENATOR, BAGAMAT MAY CLARIFICATION ANG CHINESE EMBASSY NA WALA SILANG PAGBABLACK LIST SA PILIPINAS. MAY CLARIFICATION SILA NA NILABAS... HINDI HO KAYA ANDUN YUNG TONO NIYA NA KUNG HINDI MATIGIL ITO AY BAKA MABLACKLIST? SP ZUBIRI: Possible. Baka iyan po ang gusto niyang ibig sabihin. Pero nagtawagan kami ni Sen. (Win) Gatchalian syempre pumutok na ito sa balita at naglabas na ng statement ang Embassy of China. It's their prerogative. Baka gusto nilang i-correct through an official statement. Pero nagtawagan kami ni Sen. Gatchalian, sabi ko 'pare, di ba yan ang pagrinig mo. Sabi ni Sen. Gatchalian sa akin 'oo, alam mo SP yan din ang pagdinig ko eh. Iyong salitang 'blacklist' mga kapatid, hindi naman galing sa amin iyon, galing sa kanya. So, siya nagsabi na blacklist. Kaya nagulat po kami at naalarma din kami kasi syempre sayang din po ang potential investments on tourism. Isa po sa pinakamalalaking bansa ang Tsina sa pagbigay ng turista sa ating bansa. Turista po ha, hindi po workers of the POGO industry. Kaya pwede niyo din pong tanungin si Sen. Gatchalian at Sen. (Robinhood) Padilla kasi yan ang binigay na background. Although, I respect.. nirerespeto po naming ang panibagong statement niya (Ambassador Huang) at again, as I said, his words yesterday may not have been official. Baka hindi yan official na posisyon ng kanyang bansa noong Lunes kaya baka kinorek po nila. Pero nabanggit niya iyon... ang dami kong tinawag.. lahat ng nanduon sa kwarto. Tinawagan ko kahapon, tinanong ko "di ba iyan ang sinabi niya sa atin?" "yes, sir" sabi ng aking chief of staff. Again nirerespeto ko po iyong posisyon niya na iyon. Q: MOVING FORWARD SENATOR, NANDYAN NA YAN AT MAY CLARIFICATION NA IBINIGAY ANG CHINESE EMBASSY AT KAYO, NAGSALITA NA KAYO NA IYONG TERM NA 'BLACKLIST' EH PAG NARINIG MO TALAGA IYON MAHIGIT SA ISANG HUNTAHAN EH MAGIGITLA KA TALAGA. PERO NGAYON, MOVING FORWARD, IBABLACKLIST NA BA NG SENADO ANG POGOS NATIN? SP ZUBIRI: Ah, tuloy-tuloy pa din po ang hearing. Nakikita naman po natin ang iba't ibang sector.. nagbibigay po sila ng mga opinion nila kung ano mangyayari sa atin kapag nagpull-out po ang POGO at kung nanatili naman ang POGO. Ang katanungan kasi dyan Jerry at Anthony, parang tumutulong at naguudyok tayo ng isang krimen sa isang bansa. Ang samang pakinggan at kung, for example, nag-E sabong sila sa China, tapos eh hindi naman nag-E sabong ang mga Chinese, at sa Pilipinas po sila mag-E sabong, eh bawal na po sa ating bansa, Iyong ating mga kababayan ay naguudyok pa din pumusta sa E-sabong at nalulong pa din sa utang, hindi ba magagalit din tayo sa isang bansa na ito? Yung mga katanungan na binanggit ko sa hearing. We need to come up with a policy, not only a national policy but also an international policy. Kung hindi, mapapahiya tayo sa ibang bansa na itong Pilipinas ay umuudyok at tumutulong sa isang krimen na nangyari sa ibang bansa. So, yaan ang mangyayari dyan. Merong isa pang hearing si Sen. Gatchalian at magbibigay siya ng findings na irerecommend sa ating pangulo. Actually, dalawa ang pwedeng mangyari dyan. Ang isa ay gumawa kami ng batas or panukala na pwedeng maging batas or i-take up natin ito kay presidente dahil yung Pagcor naman ang nag-iisue ng licenses na yan. We have to weigh. Ibabalanse natin ang pros and cons niyan. Pero so far, ang public sentiment, sa text messages pa lang, kapag nababasa ko ang text messages, sa lahat ng comments sa iba't ibang news items on POGO, galit na galit yung tao. QUESTION: WALANG CONTRIBUTION SA LABOR FORCE NATIN ANG POGO. IYAN PO BA ANG NA CLARIGFY NA SA HEARING AT SA MGA PINATAWAG NINYONG MGA POGO? SP ZUBIRI: Yes actually for the record yung POGO ay naka-employ ng mga.. ito for the record, binanggit ito nila 11,776 direct hiring, security guards, drivers, interpreters. Meron di pong 11,342 na indirect hire, so more or less mga 23,000 ang medyo maapektuhan dito sa pagtanggal ng POGO, so tinitignan natin paano ba natin ma rereplace yan. Pwede ba natin mailipat iyan sa BPO sector. Kase gusto po natin palakasin ang BPO sector dahil ang BPO, pro Filipino yan, lahat ng hinna-hire diyan Filipino na magaling mag English mag ibang leguahe. Now wine-weigh din po natin yan, but tignan din po natin na kung totoo pong ma blacklist tayo, kung manatili po ang POGO dito at possible ma blacklist po tayo, tignan din po natin ang mawawala sa tourism sector yung mga nag-tatrabaho sa Bohol, Boracay, sa Davao City, sa Camiguin, sa Cebu, may mga mawawalan po ng trabaho dahil napakalaki po ng income generation galing sa turismo from China. So talagang I-weweigh po natin yan ang sinsabi pa ng anila sa issue ng patahanan, napakarami daw na mga condominium, nagpapaupa ng bahay at condominium na mawawalan ng kita pero ang katotohanan nyan ka Tunying, ka Jerry, lalong pinataas ng POGO employees ang presyo ng mga bahay. Ang ating sariling mga kababayan hindi na sila nakaka-rent ng bahay. Meron nga akong mga staff workers ako na ang naghanap ng condo unit para sa kanila dahil hindi po nila kayang mag bayand ng condo unit na galing po silang probinsya na mag ta-trabaho sa Manila, dahil according to them, galing poi to sa kanila, na nag doble po ang presyo ng isang unit na studio type, one bedroom type lalong lalo na ang two bedroom type. Kaya nagiging mas mahal, inflationary din po ang pag pasok ng mga POGO employees dito dahil times two palagi ang inoofer nila sa mga condominium unit owners at sa mga bahay na hindui nap o kaya ng atign mga kababayan na sila mismo ang magbabayad. So these are things pros and cons yan. Mawawal po ang rental income but it will also open up more rental space para sa ating mga kababayan at a much affordable rate, na pwede po nlang mabayaran hindi n a katulad nung ngayon na doble po ang presyo. Hindi pa kami sure pero overall majority sa aming viber group majority po ng mga Senador ay medyo leaning towards abolition of POGOs in the country, kaya marami din po tayong mga kaibigan diyan Ka Tunying Ka jerry, marami po tayong kaibigan sa industriya na yan, pero again no it is an illegal activity in China ang number one market nila ay China. Kaya kailngan po nating tanungin an gating sarili kugn tayo ba'y tutulong at uudyok ng isang aktibidades na illegal sa bansang yun. Kaya dapat yan ang kailangan natin masagot pagkatapos nitong mga hearings na ito at magkakaroon kami ng final decision pag i-take up po ito sa plenaryo when we get back on November. QUESTION: NGAYON LANG PO BA NALAMAN ILLEGAL ANG POGO SA CHINA? SP ZUBIRI: Actually ngayon ko lang nalaman sa kanila. Bukang bibig sa kanilang opisyal. kase nababasa po natin yan, nakikita natin sa newspapers. Nababalita sa radio sa TV pero ngayon ko pa lang narinig poyan officially from the Chinese ambassador. Talagang he was very concerned. That was his exact statement. He was very concerned about the proliferation of POGO in the Philippines. That POGO is an illegal activity. Englishin ko na lang po kase yan po ang salita nya sa akin. Na ang POGO daw ay isang illegal activity na pinagbaba2al talaga nila. Nag cra-crackdown down daw po sila sa China ang sabi pa nga nila, Alam mo senator napakahirap Mr. Senate President na habulin sila dahil online. Napakahirap daw na mawala ito online dahil ang hirap po i-regulate online itong POGO. Nabanggit niya sa akin na itong POGO operators ay ipinagbabwal na sa China. (inaudible) Iotng operators na ito ay bawal na sa Chna. Ikukulong daw nila kapag makapunta ng China ganun ka tindi ang sabi niya sa akin. QUESTION: ACTUALLY, ACTUALLY, SENATOR MIGZ...NAIINTIDIHAN PO NATIN 'YON. BUT OF COURSE, THAT'S THE FIRST TIME NA NAKAUSAP NIYO 'YONG CHINESE AMBASSADOR, GALING SA BIBIG NIYA. PERO PARE-PAREHO NAMAN NATING ALAM NA MATAGAL NANG SINASABI NG CHINA NA ILEGAL SA KANILA 'YAN. IN FACT, MAYROON PO SILANG CRACKDOWN, NABANGGIT NIYO NA MATAGAL NA PO 'YAN, PERO, WHY DID YOU ALLOW SA SENADO PO? 2016 PA POI TO. WHY DID YOU ALLOW, WHY HAVEN'T YOU LIFTED ANY FINGER MULA PO NONG PANAHON NI PANGULONG DURTERTE, BAKIT HINDI KAYO NAG-EXERT NG EFFORT TO STOP POGOS SINCE DAY 1? BAKIT NGAYON LANG? SP ZUBIRI: Tinatanong naming 'yong mga opisyales ng, at the time, under President Duterte's administration, and the official position, nakausap namin si Secretary - sa Finance - Secretary Dominguez, ang position po ni Sec. Dominguez at the time was as long as it gives income to the Philippines, no matter how small, maybe we should welcome it. Parang ganoon ang dating ng administration ni dating Presidente, ni dating Pangulong Duterte. So iyon ang posisyon nila noon. So iba naman ang administrasyon ngayon, alam mo naman Ka Tunying, eh unity na ito, kasama ko po si President Marcos, tatanungin po natin siya, after showing all the evidence, or the probe, kung itutuloy ba natin ito o hindi. Syempre we'll give the President a free hand, tulad ng ginawa ni President Duterte, tinutulan po niya at ginawang illegal ang e-sabong, pwede ring mangyari po ito sa bagong administrasyon. So habang maaga pa ang administrasyon ni President Marcos, meron na tayong policy direction, 'di ba? So pwede pong sabihin sa atin ng administration, "Let's continue the income of POGO," or pwede din nilang sabihin after weighing all the options, 'pag makita nila the cons or bale 'yong nakakasama ay nakakarami sa ating bansa, ay baka pwedeng maiba po ang policies natin. QUESTION: SENATOR, PANGHULI NA LANG, MAIKLI NA LANG: ANG SABI PO NG MGA TAGA-POGO, AT ANG PAGCOR MISMO ANG NAGSASABI, NA 'YONG MGA KRIMEN DITTO SA ATIN INVOLVING CHINESE AY HINDI SA POGO. SA MGA "NOGO" O 'YONG MGA ILLEGAL NA OPERATIONS NG POGO DITO SA PILIPINAS. HINDI KAYA IYON 'YONG TINUTUKOY NI AMBASSADOR NA PROBLEMA, 'YONG MGA ILLEGAL OPERATIONS NG POGO DITO SA PILIPINAS? HINDI 'YONG LEGAL? SA KANILA ILLEGAL TALAGA KASI, PERO SA ATIN WALA SIYANG PAKIALAM KUNG MAGING LEGAL. KUNG LEGAL SA ATIN DAHIL INALLOW NG BATAS SA ATIN. HINDI KAYA 'YONG CONCERN NILA 'YONG ILLEGAL OPERATIONS NA SIYANG NAGIGING DAHILAN NG KRIMEN NA 'TO? SP ZUBIRI: Alam mo, binanggit ko sa kanya 'yon. Mabuti tinake up mo ito, Ka Gerry. Binanggit ko sa kanya iyan na there are two schools of thought in the Senate, sabi ko may dalawang ideas dito sa Senado. Ang isa, talagang highly regulated ang POGO, na mananatili 'yong legal lang, ika nga, at iyong illegal ang ma-deport. Alam mo 'yong sagot niya sa akin, Ka Gerry? Sabi niya, eh maski highly regulated 'yan, eh illegal pa rin 'yan sa amin, kaya hindi kami papayag sa ganoong klaseng set-up, dahil illegal pa rin 'yan. Maski highly regulated 'yan sa bansa niyo, pero 'yong games na nilalaro nila ay doon sa Tsina pa rin ang gumaganap, illegal pa rin 'yan sa amin. At sabi niya, na ang bola - ito bukambibig po niya ito, transcripts po naming ito, may nagtake notes, eh - 'yong Cambodia daw at Myanmar, 'yan din po ang ginawa, talagang highly regulated, nilagay pa nila sa POGO zones, pero ang nangyayari, 'yong illegal ay tuloy-tuloy pa rin. Iyan ang binaliita sa akin ng Ambassador. Guys, ha, hindi po ito galing sa akinng bibig, ha? Galing po ito sa ambassador ng Tsina, ako po ay messenger lamang at bilang official visit po 'yan, ay it was, I am duty-bound, at alam po niya 'yon, na may hearing tayo kinabukasan at sabi ko sa kanya, "Okay lang ba na banggitin ko ito?" Ang sabi niya "Okay lang." So I was duty-bound to report it in the committee of Sen. Gatchalian. Q: Senate President Migz, salamat sa mga impormasyon, magandang umaga.