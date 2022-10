PRIB: TRANSCRIPT: Interview of Senate President Juan Miguel "Migz" Zubiri on DZBB

PHILIPPINES, October 12 - Press Release

October 12, 2022 TRANSCRIPT: Interview of Senate President Juan Miguel "Migz" Zubiri on DZBB QUESTION: ANO PO BA ANG NANGYARI, SENATE PRESIDENT? SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" ZUBIRI: Actually, hindi naman po ako nagsisinungaling kasi ang dami namin sa room. Kasama ko po sina Sen. [Sherwin] Gatchalian, si Sen. [Robin] Padilla, mga staff namin, Head of Protocol ng Senado, meron po kaming transcript. Siguro, nagkamali ang Ambassador baka hindi niya ibig sabihin na blacklisted tayo ngayon, baka posibleng ma-blacklist tayo. Baka iyan ang clarification ng ating mahal na Ambassador. Ang salitang blacklist, mga kababayan na nakikinig po sa atin ngayon, ay hindi po galing sa aming mga Senador. Ang salitang blacklist ay galing po kay Ambassador Huang. Tinanong ko sa kaniya: "Anong ibig po ninyong sabihin?" Sabi niya, may mga bansa na blacklisted na po nila katulad daw ng Cambodia at Myanmar kung saan dinidiscourage po nila. They discourage the travel of their Chinese nationals sa mga lugar na iyon dahil may proliferation of POGO, dahil sabi nga niya, natatakot daw sila sa sekuridad ng kanilang mga kababayan dahil baka pagkamalang POGO workers at i-kidnap ng POGO syndicates, at pangalawa, sabi niya, tinututulan daw ng Tsina. Talagang absolute total ban dahil iligal daw ang POGO and they don't want their countrymen to areas na meron pong POGO facilities. Klarong-klaro po iyan, mga kababayan, hindi ako gumagawa ng kuwento. Ako po ay messenger at yung sinabi ko nga kay Ambassador: "Ambassador, OK ba sayo, kinabukasan kasi may hearing kami...", nandiyan si Sen. Gatchalian katabi namin. Sabi ko may hearing tungkol sa POGO - "OK lang kung ibanggit ko po ang pinagusapan natin ngayon?" Sabi niya: "OK lang po!" At sabi pa nga, tinanong ko pa nga siya, baka puwedeng makahingi ng official statement on this issue dahil malaking bagay na malaman ng taong bayan na galit na galit po ang gobyerno ng Tsina sa mga bansa na nagsasagawa nitong illegal activities sa kanilang bansa. Ang lumalabas kasi, mga kababayan, Weng at Orly, na para tayong tumutulong at naguudyok ng isang paggawa ng isang krimen sa kanilang bansa. Para tayong host. Kaya napipikon sila. Gusto ko lang i-clarify. Yung blacklist, hindi po galing sa akin iyan. Yung salitang yan galing kay Ambassdor Huang. QUESTION: SPECIFIC PO BA NIYANG BINANGGIT AY EFFECTIVE NA YUNG BLACKLISTED NA TAYO, IBA-BLACKLIST PA LANG PERO PINAGAARALAN PA LANG? SP ZUBIRI: Ang pagdinig namin ni Sherwin, parang present tense, ika nga. Pero baka naman ibig niyang sabihin future tense. Alam mo lost in translation din, siyempre taga Tsina po siya, bagamat magaling naman po siya mag-English. Pero baka iyan ang ibig niya, gusto niyang sabihin na posibleng ma-blacklist tayo. Pero, I want to put in record, hindi po namin gawa-gawa iyan. Ang salitang blacklist ay galing po sa Ambassador. Bakit niya babanggitin ang word na blacklist kung wala pong katotohanan na maba-blacklist tayo, kung matutuloy po itong mga POGO sa ating bansa? Kaya nabahala po kami dahil ang laki po ng tinutulong ng Turismo sa ating bansa, and just to put into the proper context, in 2019, 2 milyon po ang Chinese nationals na pumunta dito sa ating bansa. Imagine kung gumastos po sila ng 1,000 US dollars per tourist, that is a total of P60,000, lagay mo na 1 is to 60 kasi 59 po (ang dollar) ngayon. Ang katumbas po niyan ay P120 billion pesos, ha? P120 billion ang pumasok na dala-dala nila noong 2019. Kung mawawala po iyan, Weng, Orly, mga kababayan edi malaking kawalan sa ating Turismo yan at mga MSMEs engaged in Tourism. That is something we should consider dito sa mga pagdinig natin sa Senado on issues on POGO, ay isa pong mahalagang impormasyon po ito para maka-desisyon po ang mga senador kung kami ba ay pabor o hindi sa pagpapanatili ng POGO sa ating bansa. QUESTION: YAN ANG SUSUNOD KONG TANONG, SENATE PRESIDENT. SAAN PO NGAYON ANG DIREKSYON NG SENADO? SP ZUBIRI: Marami kasi sa aming mga kasamahan, Weng at Orly, na tumututol at medyo against. Alam mo marami din tayong kaibigan doon sa industriya, yung mga ligal na nag-o-operate. Pero kung iyan po ang official position ng bansa kung saan sila nag-o-operate, parang napakahirap din pong balewalain ang pakiusap ng isang bansa tulad ng Tsina sa atin, bilang host country ng POGO. Isa po itong possible foreign relations issue and I think, that should be also answered by the President, dahil siya po ang head ng ating foreign policy. Kaya napakahalaga na mapakinggan din ni Presidente ang pros and cons ika nga, na mawawala kasi sabi po nila there's 23,000 Filipino workers in the POGO industry na baka mawalan ng trabaho kapag tinanggal po namin iyan. Pero ang sagot naman ng iba, 2 million tourists naman ang mawawala sa atin at baka tuloy-tuloy ang pagikot at pag-harrass nitong mga criminal syndicates, itong mga sindikato, ika nga, ng Chinese Triad, yung illegal na sindikato dito sa bansa natin at ang seguridad ng mga kababayan natin ay baka tamaan din. We have to weigh those options carefully, pero karamihan sa aking mga kasamahan, sa aming Viber thread ay tumututol po kaya tignan po natin. Hintayin natin na matapos ang committee hearings. It could be done, I think meron pong one hearing pa si Sen. Gatchalian and kausapin po natin siya kung ano po ang desisyon ng committee. QUESTION: YUNG POSIBILIDAD SIGURO, SENATE PRESIDENT, NA KAYA NAMAMAYAGPAG ANG MGA ILLEGAL POGO NA SANGKOT SA HUMAN TRAFFICKING, KIDNAPPING BUKOD SA MGA NAGBIBIGAY SA KANILA NG PROTEKSYON NA NATUKLASAN NG PAGDINIG NG SENADO, YUNG IBA MGA PSPG PA, YUNG INVOLVEMENT NG ILAN PANG OPISYAL LALO NA NG LOCAL GOVERNMENT, ITO RIN PO BA AY TUTUMBUKIN NG IMBESTIGASYON NG SENADO? SP ZUBIRI: Well, yung investigation sa Senado is headed by Sen. Gatchalian of the Ways and Means Committee so ang tinitignan po niyan ay economic impacts nito. Yung unang pagdinig po ni Sen. Bato [Dela Rosa], that was on the implication on issues of corruption, of course issues on, yung nga issues on misuse of personnel, yung nagkakaroon po ng patayan, kidnapping, yung napapanood po natin sa YouTube at sa Facebook, pinagpapasahan yung mga video kung saan parang baboy lang po yung pinapatay nila at karumaldumal ang pagpatay nila sa kapwa nilang Chinese nationals. That was taken up by Sen. Bato and economic impacts po ang kay Sen. Gatchalian. Ipagsasama-sama po namin ang findings ng dalawang committee na iyan and we will come out with a resolution na sa aming pananaw, ang pinakamagandang puwedeng mangyari ay para sa ating bansa, ang pinaka-magandang outcome para sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kung ako lang, Orly at Weng, palakasin nalang natin ulit ang BPO sector. Nawala. Alam mo, dati number 1 po tayo sa BPO. Pilipino lahat ang hiring niyan. Nawala na po sa atin ang pagiging number 1 noong pumasok po yung Vietnam at India. Naging number 2, number 3 na lang po tayo kaya in demand na in demand ang mga English teachers sa ibang bansa dahil nga sa BPO sector. Palakasin nalang natin ang BPO sector, Pilipino pa ang hiring nun at ang makikinabang ay Pilipino din. Yan ang mas magandang tignan at siyempre, yung Turismo na posibleng mawala sa atin kung tuloy-tuloy po itong industriya ng POGO.