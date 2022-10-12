NETGEAR选择莱特波特以确保下一代Wi-Fi 7产品的性能

NETGEAR将采用莱特波特IQxel-MX测试仪测试其高性能下一代Wi-Fi接入点

/EIN News/ -- 加利福尼亚州圣何塞, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 无线测试解决方案的领先提供商莱特波特今天宣布，NETGEAR选择了莱特波特的IQxel-MX测试平台，以加速其下一代Wi-Fi 7解决方案的设计验证和优化。

Wi-Fi 7是迄今为止最强大的Wi-Fi标准。它满足游戏、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 所需的高数据速率和低延迟要求。Wi-Fi 7为这些沉浸式应用提供最佳体验。

“NETGEAR继续以采用最新Wi-Fi技术的一流Wi-Fi产品引领行业。莱特波特和NETGEAR之间的合作确保了我们的Wi-Fi 7产品能够以高质量快速推向市场，”NETGEAR无线工程副总裁Joseph Emmanuel表示。

莱特波特长期处于Wi-Fi测试领域的引领地位，并与领先的芯片组提供商保持合作，这确保了IQxel-MX从一开始就能够以最高性能全面测试Wi-Fi 7产品。NETGEAR是一家面向家庭、企业和服务提供商的先进网络产品领先提供商，依靠IQxel-MX来验证其Wi-Fi产品提供速度最快的Wi-Fi性能并供客户按设计用途使用。

“莱特波特支持所有Wi-Fi 7芯片组，并提供一站式测试自动化，缩短设计周期时间。这让我们的客户能够高度自信地专注于优化产品性能和快速进入市场，”莱特波特应用副总裁John Lukez表示。“IQxel-MX平台提供业界领先的射频 (RF) 测量性能，这对于精确表现Wi-Fi 7的高带宽和高调制速率至关重要。此外，该平台还支持验证多链路运行和高阶MIMO等高级功能，这对于确保高速度和低延迟至关重要。”

技术详情：IQxel-MX

IQxel-MX是一款完全集成的射频PHY测试解决方案，在单个测试中集成了信号生成和分析，支持400 MHz至7.3 GHz的连续频率范围。具有320 MHz的分析带宽和同类最佳的残留误差矢量幅度(EVM) 基底。独特的信号组合架构支持无外部硬件的多链路运行，以及高阶MIMO测试。IQxel-MX满足IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）、802.11ax（Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E）和IEEE 802.11遗留规范以及各种连接标准（Bluetooth 5.x、Zigbee、Z-Wave）的要求。

为了加快上市时间，一站式IQfact+™软件解决方案可对领先的芯片组进行定制测试，并支持以最小的工程工作量进行彻底设计验证和快速批量制造。

可用性和更多信息

IQxel-MX 现已上市。完整的产品详情请见莱特波特网站。

如需了解有关莱特波特IQxel产品系列的更多信息，请访问：

https://www.litepoint.com/products/iqxel-mx-high-performance-802-11be-test-system/

所有商标均为其各自公司的财产。

关于莱特波特

莱特波特（LitePoint） 为世界上最具创新性的无线设备制造商提供无线测试解决方案与服务，助力确保其产品性能满足当今苛刻的消费者需求。作为一家领先的无线测试领域创新企业，莱特波特的产品“即开即用”，能够测试世界上使用最为广泛的无线芯片组。莱特波特的合作对象是智能手机、平板电脑、个人电脑、无线接入点与芯片组的领先制造商。莱特波特总部位于加利福尼亚州硅谷，在世界各地设有办事处，是自动测试设备与工业自动化解决方案领先供应商泰瑞达（Teradyne）（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。2021年，泰瑞达年收入为37亿美元，目前在全球拥有6300多名员工。如需了解更多信息，请访问： teradyne.com 。Teradyne®是Teradyne, Inc.在美国和其他国家及地区的注册商标。