Secretary Gorbea Reminds Rhode Islanders of October 18th Mail Ballot Application Deadline

PROVIDENCE, RI– Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders that they have until Tuesday, October 18, to submit a mail ballot application to their local board of canvassers for the statewide general election on November 8.

Mail ballot applications must be received by Tuesday, October 18, not postmarked. Voters may place applications in the mail or drop them off in person at their local board of canvassers. Addresses for all boards of canvassers can be found on the back of the mail ballot application.

"Voting by mail is a safe and secure option for casting your ballot," said Secretary Gorbea. "I strongly encourage all Rhode Islanders that wish to vote from home with a mail ballot to put their applications in the mail at least a week before the deadline to ensure they are received in time."

The Department of State has partnered with public libraries throughout Rhode Island to make mail ballot applications available. Registered voters may also access a mail ballot application by visiting vote.ri.gov or by contacting the Department of State's Elections Division at 401-222-2340 or elections@sos.ri.gov.

Voters who do not return their mail ballot application by the October 18 deadline, or those who prefer to vote in person can still vote in person, either early or on Election Day. Early voting will be available during regular municipal business hours from October 19 through 4:00 p.m. on November 7. Voters may contact their local board of canvassers for details on early voting. Voters choosing to vote on Election Day should go to vote.ri.gov to check their polling place information.

La Secretaria Gorbea les Recuerda a los Habitantes de Rhode Island de la fecha límite del 18 de octubre Para Presentar las Solicitudes Para Votar por Correo

PROVIDENCE, RI – La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los habitantes de Rhode Island que tienen hasta el martes, 18 de octubre, para presentar sus solicitudes para votar por correo para las Elecciones Generales del 8 de noviembre.

Las solicitudes para votar por correo deben ser recibidas por su junta local de elecciones, a más tardar el martes 18 de octubre y no llevar matasellos. Los votantes deben entregar sus solicitudes personalmente a su junta local de elecciones o enviarlas por correo. Las direcciones de las juntas locales de elecciones, las puede encontrar en la parte posterior de la solicitud para votar por correo.

"Votar por correo es una forma segura de emitir su voto", dijo la Secretaria Gorbea. "Yo recomiendo encarecidamente a todos los habitantes de Rhode Island que desean votar desde casa con una papeleta de votación por correo, que envíen sus solicitudes para votar por correo por lo menos una semana antes de la fecha límite, para así asegurarse que sean recibidas a tiempo".

El Departamento de Estado se ha asociado con las bibliotecas públicas alrededor de Rhode Island para hacer que las solicitudes de votación por correo se encuentren disponibles. Los votantes registrados también pueden acceder a las solicitudes de votación por correo visitando vote.ri.gov o comunicándose con la División de Elecciones del Departamento de Estado al 401-222-2340 o a elections@sos.ri.gov.

Aquellos votantes que no devuelvan sus solicitudes para votar por correo antes de la fecha límite del 18 de octubre o aquellos votantes que prefieran votar lo pueden hacer, ya sea votando por adelantado en persona o en el Día de las Elecciones. La votación por adelantado en persona estará disponible durante el horario regular municipal de atención al público desde el 19 de octubre hasta el 7 de noviembre. Los votantes pueden comunicarse con su junta local de elecciones para obtener más detalles sobre la votación por adelantado en persona. Los votantes que elijan votar en el Día de las Elecciones pueden visitar vote.ri.gov para verificar la información de sus locales de votación.

