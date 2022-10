$6.87+ Bn Orthobiologics Market to Grow at 4.3% CAGR, Globally, by 2025 | Stryker, Integra Life Sciences, Arthrex

Orthobiologics Market Size

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research recently published a report, titled, ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐ƒ๐ž๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐๐จ๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฑ {๐ƒ๐๐Œ}, ๐€๐ฅ๐ฅ๐จ๐ ๐ซ๐š๐Ÿ๐ญ, ๐๐จ๐ง๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ฉ๐ก๐จ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐ข๐ง {๐๐๐Œ}, ๐•๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ, ๐’๐ฒ๐ง๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐๐จ๐ง๐ž ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐Ž๐ฌ๐ญ๐ž๐จ๐š๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ & ๐ƒ๐ž๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ, ๐’๐ฉ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐ ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง, ๐ ๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ซ๐ž๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ, ๐’๐จ๐Ÿ๐ญ ๐“๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Œ๐š๐ฑ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐Ÿ๐š๐œ๐ข๐š๐ฅ & ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ), ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐Š๐ง๐ž๐ž, ๐€๐ง๐ค๐ฅ๐ž, ๐‡๐ข๐ฉ, ๐–๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ & ๐’๐ก๐จ๐ฎ๐ฅ๐๐ž๐ซ, ๐’๐ฉ๐ข๐ง๐ž, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ & ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ, ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐€๐œ๐š๐๐ž๐ฆ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2018โ€“2025. ๐“๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐ง ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ๐ง๐š๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ, ๐ค๐ž๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐จ๐œ๐ค๐ž๐ญ๐ฌ, ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง. ๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐จ๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ $4.87 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2017 ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $6.87 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2025, ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 4.3% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2018 ๐ญ๐จ 2025.

"Increase in demand for advanced treatment and surge in geriatric population across the globe are anticipated to significantly drive the growth of the orthobiologics market. Furthermore, rise in prevalence of spinal injuries, osteoarthritis, soft tissue injuries, and upsurge in awareness related to use of orthobiologics among patients and athletes are the factors that augment the market growth."

Orthobiologics are substances that orthopedic surgeons utilize to help injuries heal more quickly. These products are made from substances that are naturally found in human body. These are used to improve the healing of broken bones and injured muscles, tendons, and ligaments.

Leading market players analyzed in the research include ๐’๐ญ๐ซ๐ฒ๐ค๐ž๐ซ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐™๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐ž๐ญ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐–๐ซ๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ž๐ฑ, ๐ˆ๐ง๐œ. (๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ž๐ฑ), ๐‰๐จ๐ก๐ง๐ฌ๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐‰๐จ๐ก๐ง๐ฌ๐จ๐ง (๐‰&๐‰), ๐„๐ฑ๐š๐œ๐ญ๐ž๐œ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐Œ๐ž๐๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐†๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฌ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐š๐ง๐ ๐๐ฎ๐•๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ˆ๐ง๐œ. These market players have adopted various strategies including collaborations, joint ventures, partnerships, expansions, and others to gain a strong position in the industry.

The key factors that drive the growth of the global orthobiologics market are increase demand for advanced treatment and rise in prevalence of osteoarthritis, degenerative arthritis, spinal injuries, and soft tissue injuries majorly drive the growth of the market. Further, rise in obesity rate, growth in awareness among the patients, and increase in geriatric population supports the market growth. However, high cost of procedures and stringent regulatory approval process restrict the growth of this market. Advancements in implant technologies and growth in demand for biological solutions create opportunities for market growth.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, the market is categorized into application such as osteoarthritis & degenerative arthritis, spinal fusion, fracture recovery, soft tissue injuries, maxillofacial, and dental applications. Osteoarthritis & degenerative arthritis is the largest segment due to increase in prevalence of these conditions. Spinal fusion was the fastest growing segment in 2017 owing to the benefits offered by orthobiologics in the treatment.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ž๐ง๐ ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ, the market is categorized into hospitals & ambulatory centers, research & academic institute, and dental clinics. The hospitals & ambulatory centers segment held largest share in the market in 2017 and is the fastest growing segment as these facilities are fully equipped for performing the surgeries and have the skilled professionals to carry out the procedures.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง, the market is studied across North America (U.S., Canada, and Mexico), Europe (Germany, France, the UK, Italy, Spain, and rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, Australia, India, South Korea, and rest of Asia-Pacific), and LAMEA (Brazil, South Africa, Saudi Arabia, and rest of LAMEA).

