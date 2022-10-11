Mohawk Industries, Inc.邀请您参加2022年第三季度收益电话会议

/EIN News/ -- 佐治亚州卡尔霍恩, Oct. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）将于2022年10月27日（星期四）发布2022年第三季度收益报告，我们特此邀您收听公司于美国东部时间2022年10月28日（星期五）上午11:00时直播的电话会议。



内容： Mohawk Industries, Inc. 2022年第三季度收益电话会议 时间： 2022年10月28日 美国东部时间上午11:00时 网址： www.mohawkind.com 选择投资者信息 方式： 互联网直播 - 只需登录上述网址；或者 通过以下网址注册参加电话会议： https://dpregister.com/sreg/10171853/f4b0080751 直播电话会议： 拨打1-833-630-1962（美国/加拿大） 拨打1-412-317-1843（国际）

Mohawk Industries是全球领先的地板材料制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk采用垂直整合式生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内最广受认可的众多品牌，包括American Olean、Daltile、Durkan、Karastan、IVC、Marazzi、Mohawk、Pergo、Quick-Step和Unilin。在过去十年中，Mohawk已从一家美国地毯制造商成功转型为全球最大的地材公司。

如果您在指定时间无法收听，在2022年11月25日前，您可拨打1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号8886985收听回放。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239