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Mohawk Industries, Inc.邀请您参加2022年第三季度收益电话会议

/EIN News/ -- 佐治亚州卡尔霍恩, Oct. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）将于2022年10月27日（星期四）发布2022年第三季度收益报告，我们特此邀您收听公司于美国东部时间2022年10月28日（星期五）上午11:00时直播的电话会议。

  内容：   Mohawk Industries, Inc. 2022年第三季度收益电话会议
       
  时间：   2022年10月28日
      美国东部时间上午11:00时
       
  网址：   www.mohawkind.com
      选择投资者信息
       
  方式：   互联网直播 - 只需登录上述网址；或者
      通过以下网址注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10171853/f4b0080751
      直播电话会议： 拨打1-833-630-1962（美国/加拿大）
        拨打1-412-317-1843（国际）
         

Mohawk Industries是全球领先的地板材料制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk采用垂直整合式生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内最广受认可的众多品牌，包括American Olean、Daltile、Durkan、Karastan、IVC、Marazzi、Mohawk、Pergo、Quick-Step和Unilin。在过去十年中，Mohawk已从一家美国地毯制造商成功转型为全球最大的地材公司。

如果您在指定时间无法收听，在2022年11月25日前，您可拨打1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号8886985收听回放。

联系人：
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk，首席财务官
706-624-2239


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Distribution channels: Consumer Goods


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