Parc solaire de La Clé des Champs : Boralex met en service son 1er actif ouvert à l’investissement participatif en France

/EIN News/ -- PARIS, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la mise en service du parc solaire de La Clé des Champs sur la commune de Saint-Christophe-sur-Dolaison, en Haute-Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes).



Le parc solaire est équipé de plus de 28 000 panneaux solaires pour une puissance installée de 9 MWac. Il intègre une technologie sur tracker (sur support pivotant) qui permet à ses panneaux solaires de suivre la course du soleil d’est en ouest pour une production optimisée à toute heure de la journée. Cette dernière contribuera annuellement à 10 % des besoins en énergie de l’agglomération du Puy-en-Velay, soit l’équivalent de la consommation énergétique d’environ 5 600 foyers français par an.

Le parc solaire de La Clé des Champs est, à date de mise en service, le plus grand parc de production photovoltaïque de la Haute-Loire et le premier de Boralex dans ce département. Le projet a été lauréat de l’appel d’offres CRE 4 (période 7) et bénéficie ainsi d’un contrat de complément de rémunération de 20 ans. Son exploitation et sa maintenance seront assurées par les équipes de Boralex, basées depuis 2010 à Chaspuzac, à 11 km du parc.

Avec cette mise en service, Boralex poursuit le déploiement de son plan stratégique dans lequel elle vise une augmentation significative de la part du solaire dans son portefeuille d’actifs.

« Alors que la crise énergétique bat son plein, seules les énergies renouvelables peuvent permettre d’installer rapidement des capacités additionnelles en énergie décarbonées. Compétitives, elles permettent de produire, au cœur des territoires, une énergie à bas coût au bénéfice de la collectivité. Le parc solaire de La Clé des Champs, ouvert à l’investissement participatif, démontre ainsi notre capacité à co-créer des projets porteurs de sens pour le territoire. Nous sommes très heureux de cette première réalisation solaire en région Auvergne-Rhône-Alpes », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

L’Investissement participatif au cœur du projet

En 2019, Boralex a proposé à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et la commune de Saint-Christophe-sur-Dolaison la possibilité de pouvoir faire entrer au capital les collectivités concernées ainsi que les citoyens du département. Ouverte en octobre 2020 via Enerfip, la campagne d’investissement participatif a su trouver un écho positif auprès du territoire puisqu’il aura fallu moins de 3 semaines pour atteindre le montant de 844 000 €, soit 40 % du capital en fonds propres du projet. Au total ce sont un peu plus de 150 éco-investisseurs de la région AuRA, dont 48 % se trouvent dans le département de la Haute-Loire, qui ont participé au succès de la campagne.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de plus de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

