La Fondation de l’Hôpital de Lachine lance sa campagne de 5 millions de dollars Osez rêver : Hôpital de Lachine

La nouvelle campagne vient appuyer la rénovation et l’agrandissement de l’Hôpital de Lachine pour créer un pôle d’excellence du CUSM dans l’ouest de l’île de Montréal.

MONTRÉAL, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- la Fondation de l'Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM lancent la campagne de financement Osez rêver : Hôpital de Lachine dont l'objectif est de recueillir 5 millions de dollars pour l'achat d'équipements médicaux de pointe pour l'Hôpital de Lachine agrandi. Grâce à un investissement de 210 millions du gouvernement du Québec pour la construction d'un nouvel édifice de six étages, l'Hôpital de Lachine doublera sa superficie afin de mieux répondre aux besoins de la population de tout l'Ouest-de-l'Île.



« L’Hôpital de Lachine occupe son site actuel depuis plus de quatre-vingts ans, la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine le fera entrer dans le 21e siècle. Nous sommes collectivement responsables de la santé de notre communauté. Et ensemble, nous pouvons recueillir 5 millions de dollars pour améliorer la qualité des soins dispensés à l’Hôpital de Lachine. »

– Jacques Filion, président du conseil d’administration, Fondation de l’Hôpital de Lachine

Fondé en 1913, l’Hôpital de Lachine prodigue des soins compatissants à notre communauté depuis plus d’un siècle. La construction du nouveau campus débutera cet automne. Le nouvel Hôpital de Lachine du CUSM constituera un espace d’enseignement pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill, attirera les meilleurs talents pour servir la communauté de l’Ouest-de-l’Île, offrira des cliniques spécialisées, notamment une nouvelle clinique de santé masculine, et renforcera la capacité de recherche.

« Le nouvel Hôpital de Lachine fera profiter l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île de l’expertise reconnue mondialement du CUSM. Notre système de santé est de plus en plus sollicité et mis à rude épreuve, il est donc essentiel que nous fournissions à nos médecins, à nos infirmières et à nos professionnels de la santé tout ce dont ils et elles ont besoin pour garder notre communauté en bonne santé. »

– Maja Vodanovic, mairesse de Lachine; coprésidente de la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine

Le nouvel Hôpital de Lachine comprendra notamment :

100 % de chambres individuelles

Les mêmes salles d’opération à la fine pointe de la technologie qu’au site Glen

Une unité de soins intensifs ultramoderne

Une salle des urgences agrandie

Une confortable unité de soins palliatifs de dix lits



La transformation de l’Hôpital de Lachine apportera dans l’Ouest-de-l’Île l’expertise de l’hôpital de recherche numéro un au Québec; ce qui permettra de vous offrir, à vous et à votre famille, les soins que vous méritez. C’est notre grand rêve pour l’Hôpital de Lachine.

« Ce projet permettra non seulement aux familles de l’Ouest-de-l’Île de profiter d’installations de pointe, mais celles-ci attireront également les plus talentueux professionnels de la santé, ce qui contribuera à assurer que notre communauté continue de recevoir des soins d’excellente qualité. Un hôpital de Lachine modernisé signifie de meilleurs soins de santé pour tous. »

– Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, engagement des parties prenantes chez CAE; coprésidente de la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine

La rénovation et l’agrandissement profiteront seulement aux résidents, mais aussi aux entreprises locales.

« Les gens se soucient de la qualité des écoles et des hôpitaux d’une municipalité lorsqu’ils prennent la décision de s’y installer. L’Hôpital de Lachine agrandi et modernisé attirera des familles dans la région, ce qui ajoutera à la vitalité de notre ville et contribuera à la prospérité de nos entreprises locales. »

– Peter Pomponio, directeur général et propriétaire d’Assante Dorval; coprésident de la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine

La campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine permettra à l’ensemble de la communauté de soutenir l’amélioration des soins de santé pour tous.

« Je suis honoré de participer à une campagne aussi importante. L’Hôpital de Lachine agrandi disposera d’installations et d’équipements médicaux de pointe pour garantir que les patients continueront de recevoir des soins de qualité; mais c’est notre campagne et le soutien de notre communauté qui feront la différence entre la qualité et l’excellence. »

– François Vaqué, directeur général et vice-président principal de Citoyen; coprésident de la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine

