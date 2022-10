Padilla: Sa Apology ni PNP Chief Azurin sa Paggamit ng Salitang 'Muslim'

Ating tinatanggap po ang pakikiraan ng ating heneral PNP Chief P/Gen. Rodolfo Azurin Jr. sa hindi tamang paggamit ng salitang "Muslim" sa paglalarawan sa mga kriminal. Nawa'y maging isang makahulugang unang hakbang ito para matuldukan ang diskriminasyon base sa pananampalataya.

Hangad natin na mawala sa bokabularyo ng ating mga bayaning pulis sa lalong madaling panahon ang salitang "Muslim" sa pagtukoy sa tao, lalo na kung may kinalaman sa krimen o terorismo. Muli, walang kinalaman ang pananampalataya sa maling ginawa ng isang tao.

Sa kabilang dako, aking tinitiyak ang buong suporta para sa ating bayaning pulis sa maayos na pagtupad ng kanilang tungkulin na tayo'y paglingkuran at ipagtanggol.

Padilla: On the Apology of PNP Chief Azurin on the Improper Use of 'Muslim'

I wholeheartedly accept the apology of PNP Chief P/Gen. Rodolfo Azurin Jr. over the improper use of the word "Muslim" to describe criminals. I hope this will be an important first step to end discrimination against people based on their faith.

My wish is that our heroic policemen remove from their vocabulary the word "Muslim" in referring to those who are linked to crime or terrorism. Again, there is no connection between one's faith and his/her wrongdoing.

That being said, I reiterate my full support for our heroic policemen as they fulfill their pledge "To Serve and Protect."

