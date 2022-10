Abrir y construir camino al futuro a través de INCmty: Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark Summit

Cartel de INCmty, del 15 al 17 de noviembre en México. INCmty impulsa a emprendedores de México y América Latina

En INCmty, los principales temas que se abordarán serán XR, Blockchain, Web 3.0, Fintech Gaming y Entretenimiento y, por último, Transformación Digital.

Este Summity de INCmty es un espacio para encontrar esos momentos Eureka para detonar el emprendimiento tecnológico” — Josué Delgado, Director de INCmty.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, October 16, 2022 / EINPresswire.com / -- La plataforma de fomento al emprendimiento del Tecnológico de Monterrey INCmty , abre las puertas de su festival con el Summit Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark para plantear cuál es el futuro de la tecnología y cómo puede mejorar la vida de las personas, de la sociedad y del planeta.Personalidades de impacto transmitirán sus conocimientos y experiencias en el marco del Summit, como Mike Nager, el autor de 'The Smart Student's Guide to Smart Manufacturing' y 'All About Smart Manufacturing'. En su conferencia ‘La nueva era de la fabricación inteligente: Oportunidades para todos’ conversará sobre la Industria 4.0 y cómo están cambiando el modelo de negocios del mundo, especialmente en los trabajos y carreras de las personas.Igualmente se contará con la presencia de Alejandro Preinflank, CEO y Presidente de Siemens México Centroamérica y el Caribe, para su ponencia ‘La Empresa Digital’ en la que enfatizará la necesidad de seguir impulsando la digitalización de las empresas para que puedan ser más eficientes en sus negocios y procesos.Este summit será parte de las temáticas que serán abordadas en el festival de INCmty del 15 al 17 de noviembre y donde se festejará los 10 años de ser parte del ecosistema emprendedor de la región. Los ejes que guiarán la conversación serán XR, Blockchain, Web 3.0, Fintech Gaming y Entretenimiento y, por último, Transformación Digital.Del lado de XR, Blockchain, Web 3.0, se observará el amplio espectro de tecnologías que se están desarrollando en la región que van desde los NFT ’s, aplicaciones del Blockchain hasta la moda en el Metaverso. Cynthia Mariel Ramírez ahondará sobre las nuevas experiencias de usuarios desde la Realidad Mixta y Aumentada y por qué es importante implementarlo desde etapas tempranas en su conferencia ¿Cómo diseñar una experiencia XR centrada en el usuario?En Fintech se hablará de diferentes herramientas que conectan a diferentes segmentos con servicios financieros digitales para una mejor inclusión de poblaciones vulnerables, aprovechar formatos de inversión como Crowdfunding y generar oportunidades para PYMES. Durante la conferencia ‘Cómo dar el salto: de la vida empresarial al mundo fintech’ la reciente nombrada directora general de Fintual México, Norma Briz, contará cuales son los principales retos y lecciones que ha aprendido y enfrentado, trabajando y liderando una Fintech en México.Para Gaming y Entretenimiento, se profundizará en las tendencias y componentes de de los videojuegos y cómo pueden ser aprovechados para la educación. En la conferencia ‘Esports y Videojuegos en México y LATAM: tendencias, educación y el futuro próximo’ Alejandro Ávalos, CEO de Battler, dará una introducción al mundo de los esports, qué son y la relevancia actual de los mismos.Y para la Transformación Digital, se analizarán los desafíos que ha traído la digitalización y cómo están cambiando el modelo de negocios del mundo además de crear espacios más inclusivos para el bienestar de las organizaciones, las personas y el planeta. Pedro Isaac Alcalá Berhouague, Director General de Mercados Digitales de COFECE, propondrá en la conferencia ‘El papel de la autoridad de la competencia en la era digital’ algunas acciones que deben de plantear tanto la autoridad de competencia como las empresas para entender y afrontar las implicaciones del fenómeno digital sin afectar la dinámica competitiva de los mercados.Esta es la décima edición del festival de INCmty y en la que año con año se ha apoyado al ecosistema emprendedor a través de una plataforma integral para toda la región. En este evento se contará con más de 200 momentos y actividades para Innovar, Desarrollar Conecciones y Crear Oportunidades.Acerca del Tecnológico de MonterreyEl Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com

Lineup - Festival INCmty 2022