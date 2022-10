EnsembleIQ célèbre les Top Women Awards et rend hommage aux femmes qui occupent des postes de direction dans les secteurs de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie. Ces prix décernés leur…

/EIN News/ -- CHICAGO, 10 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale ressource d'informations et de connexions exploitables au service de la croissance commerciale des professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie, soutient les carrières des femmes dans ces secteurs. Grâce à des programmes de récompenses conçus par et pour les femmes, EnsembleIQ a créé neuf communautés composées de femmes occupant des postes à responsabilités pour leur permettre de partager leurs idées et leurs relations afin de développer leurs entreprises et leurs carrières. Six de ces cérémonies annuelles de remise des prix ont lieu en octobre et novembre.



« Chez EnsembleIQ, nous pensons qu'il est vital de faire progresser la carrière des femmes dans les secteurs que nous servons. Nous nous engageons à reconnaître l'excellence et à aider les dirigeantes à bâtir leurs connaissances et leurs réseaux », a déclaré Jennifer Litterick, chef de la direction d'EnsembleIQ. « De plus, nous avons créé un robuste programme pour la diversité, l'équité et l'inclusion chez EnsembleIQ. Ce programme permet non seulement de faire progresser les femmes dans le monde du travail, mais aussi de créer un environnement où tous les membres de l'équipe sont visibles, valorisés et disposent d'une plateforme pour exprimer leur personnalité et leur contribution aux entreprises. »

Les cérémonies de remise des prix EnsembleIQ pour les femmes qui auront lieu en octobre et novembre comprennent :

Les prochaines cérémonies de remise de prix EnsembleIQ pour les femmes qui auront lieu en 2023 comprendront :

Pour en savoir plus sur les programmes annuels de remise de prix d'EnsembleIQ récompensant les femmes leaders dans les secteurs du commerce de détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie, contactez EnsembleIQ ici .

Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, rendez-vous sur ensembleiq.com . Restez connecté avec EnsembleIQ sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

À propos d'EnsembleIQ

EnsembleIQ est la première ressource d'informations et de connexions exploitables qui favorisent la croissance des entreprises tout au long du processus d'achat. Nous aidons les professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et de l'hôtellerie à prendre des décisions éclairées et à acquérir un avantage concurrentiel. EnsembleIQ met à disposition les informations commerciales les plus fiables provenant des meilleurs experts du secteur, des solutions marketing créatives et des expériences événementielles efficaces qui connectent les meilleurs fournisseurs et prestataires de services de leur catégorie à nos communautés dynamiques de création d'entreprises. Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, rendez-vous sur ensembleiq.com .

Personne-ressource pour les médias :