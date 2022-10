Rebuilding Quezon after 'Karding'; Gatchalian provides aid

Recovery efforts continue in Quezon after the destruction of Typhoon Karding. Senator Win Gatchalian visits the province hardest hit by the recent typhoon to help rebuild the lives of the affected residents.

While electricity supply across the entire province has been restored, more than a thousand evacuees in many municipalities in the Island of Polillo who lost their homes remain in temporary shelters.

Joining Gatchalian is his brother Valenzuela Representative Rex Gatchalian, Quezon First District Representative Mark Enverga, Valenzuela Vice Mayor Lorie Natividad-Borja, and Valenzuela City Social Welfare Development head Dorothy Evangelista. The city government of Valenzuela earlier passed an ordinance authorizing the release of Php4.3 million as humanitarian and disaster relief assistance to areas in Polillo Island affected by Typhoon Karding in the form of cash and in kind.

Php1 million will be donated to Polillo municipality, Php500,000 to Panukulan municipality, Php300,000 to Patnanungan municipality, Php1 million to Burdeos municipality, Php1 million to Jomalig municipality, and Php500,000 to the municipality of General Nakar. These areas have been placed under a state of calamity through a resolution by the Sangguniang Panlalawigan of Quezon. Specifically in Burdeos, more than 700 houses were damaged according to the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).

The group of the senator today will meet Polillo Mayor Angelique Bosque, Panukulan Mayor Alfred Mitra, Patnanungan Mayor Clara Larita, Burdeos Mayor Freddie Aman, Jomalig Mayor Nelmar Sarmiento and General Nakar Mayor Esee Ruzol to talk about recovery efforts.

Yesterday, a turn-over of school supplies was held in Valenzuela to be donated to affected students of Panukulan through Councilor Syvel Salgo.

"Matinding pinsala ang naranasan ng ating mga kababayan dahil sa bagyong Karding kaya't nakipag-ugnayan agad ang Valenzuela sa probinsya ng Quezon upang mabigyan natin ng kaukulang tulong ang mga pamilyang nasalanta," Gatchalian said.

###

_______________________________________________________

Recovery efforts ng Quezon nagpapatuloy pagkatapos ni 'Karding'; Gatchalian maghahatid ng tulong

Habang patuloy ang recovery efforts sa Quezon Province matapos ang pananalasa ng bagyong Karding, bibisita si Senador Win Gatchalian ngayong araw sa mga lugar na tinamaan ng nagdaang bagyo para tumulong sa kanilang muling pagbangon.

Naibalik na ang suplay ng kuryente sa buong probinsya pero mahigit isang libong evacuees sa ibat ibang munisipalidad ng Polillo Island ang nananatili pa rin sa mga temporary shelters hanggang ngayon.

Kasama ng senador ang kanyang kapatid na si Valenzuela City Representative Rex Gatchalian, Quezon First District Representative Mark Enverga, Valenzuela City Vice Mayor Lorie Natividad-Borja, at Valenzuela City Social Welfare Development head Dorothy Evangelista. Sa bisa ng isang ordinansa, sila ay mamimigay ng Php4.3 milyon bilang humanitarian at disaster relief assistance sa mga lugar sa Polillo Island na naapektuhan ng bagyong Karding.

Php1 milyon ang ibibigay sa munisipalidad ng Polillo, Php500,000 sa munisipyo ng Panukulan, Php300,000 sa munisipalidad ng Patnanungan, Php1 milyon sa munisipalidad ng Burdeos, Php1 milyon sa munisipalidad ng Jomalig, at Php500,000 sa munisipalidad ng General Nakar. Ang mga lugar na ito ay isinailalim sa state of calamity sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Partikular sa Burdeos, mahigit 700 bahay ang nasira ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).

Ang grupo ni Gatchalian ay sasalubungin at pupulungin nina Polillo Mayor Angelique Bosque, Panukulan Mayor Alfred Mitra, Patnanungan Mayor Clara Larita, Burdeos Mayor Freddie Aman, Jomalig Mayor Nelmar Sarmiento at General Nakar Mayor Esee Ruzol para pag-usapan ang recovery efforts.

Samantala, idinaos kahapon sa Valenzuela City ang pag turn-over ng school supplies para ipamigay sa mga apektadong estudyante ng Panukulan sa pamamagitan ni Valenzuela Councilor Syvel Salgo.

"Matinding pinsala ang naranasan ng ating mga kababayan dahil sa bagyong Karding kaya't nakipag-ugnayan agad ang Valenzuela sa probinsya ng Quezon para mabigyan natin ng kaukulang tulong ang mga pamilyang nasalanta," ayon kay Gatchalian.

###