PHILIPPINES, October 10 - Press Release

October 10, 2022 TRANSCRIPT OF INTERVIEW SENATOR RISA HONTIVEROS IN UNANG HIRIT, GMA 7 Q: Isa po kayo doon sa bumisita kay dating Senadora Leila De Lima matapos nga itong nangyaring hostage-taking, maaari po ba ninyong ibahagi yung mga naging pag-uusapan inyo para makakamusta na rin kami kung paano ho ang naging lagay niya noong mga oras na yon SRH: Grabe talaga si Sen Leila sa kabila ng grabeng nangyari sa kanya, pagdating ko sa kanya sa PNP custodial center nasa gitna na siya ng pagsusulat ng kanyang salaysay, sabi niya habang sariwa pa ang traumatic na karanasang iyon ay kinommit na nya sa papel, sa dokumento. Sabi nya masakit pa rin ang dibdib nya, kasi patuloy siyang tinututukan ng hindi niya alam kung makeshift icepick o makeshift screwdriver, tapos sinakal din siya habang kinakaladkad siya palabas at paloob ulit sa quarters nya. Itinulak siya, nahulog siya sa sahig, buti na lang daw hindi tumama ang ulo niya at saka binlindfold pa siya saka tinali sa kanyang upuan. Grabe talaga yung mga nangyari sa kanya, pero sa kabila nyan, kaya bumilib talaga ako sa katatagan ng loob ni Sen Leila, sinusubukan niyang pagpagin ito, tumatawa siya kasama ko, pero alam mo itong lahat na kahit na ipaliwanag ng PNP ang nangyari sa kakulangan o kamalian sa seguridad sa kanya. Imagine sa national headquarters sa ating national police posibleng may mangyaring ganito sa kanya. Lagpas na ito sa PNP kaya nananawagan talaga ako sa bagong administrasyon, kay Presidente, na gawin ang moral at legal na tamang gawin at palayain na si Sen Leila. Q: Maghahain po ba kayo ng resolusyon sa Senado kaugnay nito? SRH: Posibleng maghain pa rin kahit pa maipaliwanag pa ng PNP yung pangyayaring ito at syempre unang-una nang kailangan maging kapani-paniwala at katanggap-tanggap ang ganung paliwanag kay Sen Leila dahil siya ang naging target ng hostage- taking, siya ang nakaranas ng lahat ng iyan pero lagpas pa doon ay posibleng mang-inquire pa rin kami, mag-investigate sa nangyari sa kanya na hindi na ito dapat muling mangyari sa kanya o sa kahit na sinong detainee at yun na nga, lagpas pa doon sa anumang paliwanag, findings, recommendations di ba dahil ito yung huli lamang sa series na hindi makapangyarihang ginagawa sa kanya sa nakaraang kalahating dekada ay dapat na palayin na siya. Q: Balikan ko lang po doon sa sinabi sa inyong salaysay ni Sen Leila, mayroon ho ba kayong napansin na sugat sa kanyang katawan? Sinakal, tinali, kinaladkad, tinulad, tapos tinusok pa sa may dibdib, mayroon po ba siyang nabanggit sa inyo or nakita kaya kayo? SRH: Palagay ko ngayong araw nararamdaman na niya yung mga pasa sa kanyang dibdib kasi dinidiin talaga yung matalim na kung anong makeshift na weapon na yun sa kanyang dibdib eh. So kailangan talagang subaybayan din talaga ang kanyang kalusugan, dahil gaano man katatag ang loob ng isang tao sa nakaraang maraming taon ay traumatic ang ganyang pangyayari, yang ganyang hostage taking sa loob mismo ng PNP Custodial Center condemnable talaga in the strongest term, dahil hindi makatarungan, sabi ko barbaric at talagang despicable yan. Q: Sino ho sa tingin nyo ang dapat managot sa nangyaring ito? SRH: Dapat talagang tukuyin sino o sinu-sino ang dapat managot para diyan, kaagad na tukuyin at panagutin sa batas ang lahat ng sangkot sa pangyayaring ito kaya nagdedemand tayo ng paliwanag at masusing imbestigasyon tungkol sa insidenteng ito ng PNP at saka ng DOJ, kailangan natin ng mga sagot di ba napakahirap na dalawin ni Sen Leila ha, kahit noong nakaraang kaarawan niya, kung paanong ang armadong detainee ganoong kadali na lang magkaroon ng access sa kanyang selda na napakalalim sa loob ng PNP national headquarters. Ang hirap nga makadalaw ng bisita eh bakit itong tao na ito nakarating sa kanya? Ano bang mga lapses in security ang dapat maaddress? At higit sa lahat nga, sino ang responsable? Deplorable talaga ang breach of duty na ito.