Formuler lance la box TV idéale pour vous permettre de regarder du contenu haute qualité

MGM Formuler Z10 Pro Max

PARIS, NOT APPLICABLE, FRANCE, October 8, 2022 / EINPresswire.com / -- La nouvelle box Tv Formuler Z10 PRO MAX garantit de beaux moments de divertissement. Cette box Android est équipée d’une puce Realtek RTD1319 et permet un stockage de 32GB eMMC. A noter que cette boîte carrée ultra design contient un port USB 2.0 ainsi qu’un port USB 3.0. Son petit plus ? La box contient le playstore Android et garantit donc l’installation d’applications Android, sans pour autant être spamé de publicités à chaque utilisation ! De plus, forte de ses 4 GO de RAM, elle saura dompter les applications les plus exigeantes. Quant à son DRM de niveau 1, il offre la possibilité de déverrouiller l’accès à des contenus premium et en ultra haute définition. La navigation dans l’interface apparaît comme fluide et rapide. On décèle un travail majeur sur la qualité de l’image qui ferait changer d’avis les plus technophobes. Les paramètres permettent de personnaliser l’expérience de l’utilisateur sans pour autant rendre l’interface difficile d’utilisation. Vous l’aurez compris, cette box surboostée promet une qualité irréprochable et une réactivité déconcertante. En dehors de ses promesses techniques de performance et de qualité, cette box sans fil et pesant moins d’un kilo s’avère très pratique. Le design du produit et la facilité d’utilisation de la télécommande représentent également un atout pour le modèle.