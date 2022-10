ProLynx annonce le lancement d'un essai clinique de phase II sur son agent endommageant l'ADN, PLX038, chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine à la Mayo Clinic

/EIN News/ -- SAN FRANCISCO, 07 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx Inc. a annoncé aujourd'hui que la première patiente a reçu le PLX038 (PEG~SN-38) dans le cadre d'un essai clinique de phase II sur le cancer de l'ovaire résistant au platine à la Mayo Clinic. Les Drs Andrea E. Wahner Hendrickson et Scott H. Kaufmann, chercheurs de la Mayo Clinic, dirigent l'essai.



On recense environ 20 000 nouveaux cas et 14 000 décès dus au cancer de l'ovaire chaque année aux États-Unis, ce qui en fait la cinquième cause principale de décès par cancer chez les femmes aux États-Unis. La norme actuelle de soins est la chirurgie et la chimiothérapie à base de carboplatine, suivies d'un traitement d'entretien avec un inhibiteur de la PARP. Les réponses au carboplatine se raccourcissent à chaque récurrence, et dans le cas du cancer de l'ovaire résistant au platine, le taux de réponse aux agents suivants n'est que de 15 à 20 %. Des études antérieures ont montré que les inhibiteurs conventionnels des enzymes topo-isomérase I ont une activité clinique dans le cancer de l'ovaire résistant au platine, et l'essai Mayo vise à améliorer cette activité avec le nouveau PLX038.

PLX038 est un médicament à action prolongée du puissant inhibiteur de topo-isomérase I, SN-38, qui est également la composante active des agents anti-cancéreux irinotécan et TRODELVY® (sacituzumab govitecan-hziy). Dans le PLX038, le SN-38 est relié de façon covalente à une nanoparticule en circulation et lentement libéré pour fournir une longue demi-vie, une faible concentration dans le flux sanguin et une exposition très élevée – des facettes importantes pour une innocuité et une efficacité optimales. En outre, dans les études précliniques, le PLX038 s'accumule dans les tumeurs, où il libère lentement le SN-38. Ces propriétés devraient accroître l'efficacité et réduire les effets secondaires observés avec les inhibiteurs précédents de topo-isomérase I.

L'essai Mayo évaluera si le PLX038 induit des rémissions dans le cancer de l'ovaire résistant au platine. L'étude mesurera également l'engagement cible dans les biopsies ou les cellules tumorales en circulation des patientes afin de s'assurer que le SN-38 atteint la tumeur et a les effets anticipés. En outre, certains biomarqueurs tumoraux, tels que BRCAness, SLFN11, ATM et RAD51, seront surveillés et corrélés avec la réponse. De telles corrélations identifieraient les biomarqueurs de réponse pouvant être utilisés de manière prospective afin d'identifier les futures patientes qui répondraient le plus au médicament.

Les Drs Hendrickson et Kaufmann ont déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir apporter ce nouveau traitement aux patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant et résistant au platine, dans l'espoir d'améliorer le résultat de cette maladie. » Daniel V. Santi, co-fondateur et président de ProLynx, a ajouté : « Les inhibiteurs conventionnels à action courte de topo-isomérase I ont une activité clinique dans le cancer de l'ovaire résistant au platine. En conséquence, nous sommes optimistes quant au fait que les avantages supplémentaires d'un SN-38 à action prolongée se traduiront par une efficacité et une innocuité accrues chez les patientes traitées avec le PLX038 ».

Des informations supplémentaires sur cet essai clinique sont disponibles à l'adresse clinicaltrials.gov, en utilisant le numéro d'identification NCT05465941. Les patientes souhaitant s'inscrire à cet essai peuvent appeler la Mayo Clinic au (855) 776-0015 ou contacter mayocliniccancerstudies@mayo.edu.

À propos de ProLynx ProLynx est une société de biotechnologie qui développe des systèmes exclusifs visant à améliorer la pharmacocinétique, l'efficacité et l'innocuité des protéines, des peptides et des petites molécules. La société est basée à San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ProLynxinc.com .

BD@ProLynxinc.com