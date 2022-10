MRC, organização bem-sucedida no combate à fraude de comércio eletrônico, está se expandindo para a América Latina

MRC -- The Merchant Risk Council is a global membership organization connecting eCommerce fraud and payments professionals through educational programs, online forums, career development, conferences, and networking events.

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Enquanto a perda de receita do eCommerce por causa de fraudes de pagamento chega a 3,6% globalmente e atinge 4,2% na América Latina, os membros do Merchant Risk Council (MRC) relatam uma perda de 0,7% em média entre seus membros. Com a mudança dos padrões de compra, o aumento das transações online e a aceleração da inflação, as taxas de fraude e as tendências de gerenciamento de fraude também estão em alta.

O Relatório Global de Pagamentos e Fraudes de 2022, publicado pelo Merchant Risk Council (MRC), mostra um crescimento consistente de quase todos os KPIs de fraude e um aumento das perdas por fraude para comerciantes globais. A rede de membros do MRC, espalhada pela Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, e que está chegando à América Latina, prova que o trabalho em conjunto proporciona resultados mais eficazes e eficientes na prevenção de fraudes. O relatório de 2022 mostra que a perda de receita do eCommerce global devido a fraudes de pagamento superou 3,6% (3,1% no ano anterior). Por outro lado, os membros do MRC relataram perdas de receita de 0,7% (0,8% no ano anterior) por fraude de pagamento em comparação com não membros em 3,7% (3,4% no ano anterior).

De acordo com o relatório, phishing, pharming, whaling, bem como testes de cartão, roubo de identidade e uso indevido são os tipos de fraude mais prevalentes, com os comerciantes sofrendo em média três tipos de ataques e gastando cerca de 10% da sua receita anual de comércio eletrônico para gerenciar fraudes de pagamento.

“O MRC tem trabalhado incansavelmente para defender nossos membros globais, para ajudá-los a combater fraudes, otimizar pagamentos e melhorar a experiência do cliente”, disse Julie Fergerson, CEO do Merchant Risk Council. “Os comerciantes ligados ao MRC se destacam quando comparados aos não membros. Os membros relatam perdas de receita de comércio eletrônico significativamente menores do que não membros”, continua ela. “Esta é uma evidência clara de que a educação, colaboração e compartilhamento de conhecimento que o MRC promove entre seus membros tem um impacto significativo. Estamos muito animados para agora expandir nossos esforços na América Latina, principalmente num momento em que a inflação afeta a economia e as taxas de fraude estão aumentando.”

Esse desejo de alavancar conhecimentos e novas tecnologias para melhorar a orquestração de pagamentos e os esforços de mitigação de fraudes é compartilhado pelas diversas organizações que compõem o MRC.

“Compartilhar conhecimento e ideias, juntamente com o investimento nas mais recentes tecnologias disponíveis, é essencial para corporações e comerciantes reduzirem as perdas de receita relacionadas a fraudes e aumentarem a fidelidade”, diz Eduardo Goni, Country Manager da ACI Worldwide no Brasil. “Inteligência artificial, incremental machine learning, velocidade, time to market e experiência global com customização local por produto, setor, canal e geografia são ferramentas poderosas e diferenciadoras que mantêm clientes e consumidores seguros, a qualquer hora e em qualquer lugar.”

A expansão da MRC na América Latina será supervisionada por dois co-líderes da MRC LATAM recentemente nomeados, Thais Fischberg, vice-presidente de produtos da Adyen e Jean Christian Mies, gerente geral das Américas da PPRO. Os dois experientes líderes do setor darão suas ideias sobre os desafios regionais e tendências de fraude e pagamento no evento MRC Connects em Miami, em 6 de outubro de 2022.

“A grande variedade de métodos de pagamento disponíveis destaca a importância de as empresas locais e internacionais adaptarem cuidadosamente suas estratégias de pagamento e gerenciamento de risco ao vender para clientes na América Latina”, diz Jean Christian Mies, gerente geral da América Latina da PPRO e um dos co-líderes da MRC LATAM. “Como uma organização global de membros altamente influente, o MRC desempenhará um papel essencial na disseminação de conhecimento sobre pagamentos e fraudes e contribuirá para a construção de uma comunidade de especialistas do setor na América Latina.”

O cenário de fraude dinâmico da região e os KPIs de fraude crescentes indicam outra oportunidade para o MRC servir como um recurso valioso para os comerciantes locais.

“É um mercado muito empolgante quando se trata de pagamentos e prevenção de fraudes”, diz Thais Fischberg, vice-presidente de produtos da Adyen e co-líder regional. “O MRC será um grande trunfo para a região, ajudando comerciantes e provedores de pagamentos a trabalharem juntos para evoluir nosso setor e tornar o comércio eletrônico mais seguro para todos na América Latina e além.”

O Relatório Global de Pagamentos e Fraudes de 2022 fornece importantes insights globais e regionais fornecidos por 1.060 comerciantes pesquisados em quatro grandes regiões geográficas, com ampla representação em vários níveis de tamanho, canais de vendas, categorias e verticais do setor. O relatório é gratuito para download.

Sobre o MRC:

O MRC é uma organização global sem fins lucrativos 501(c)6 que conecta profissionais de prevenção de fraude e pagamentos de comércio eletrônico por meio de programas educacionais, grupos comunitários online, conferências e eventos de networking. Abrangendo mais de 600 empresas, incluindo mais de 400 comerciantes, oferece educação sobre prevenção de fraudes, otimização de pagamentos e gerenciamento de riscos. O MRC foi lançado em 2000 e continua na vanguarda da evolução da indústria e da luta contínua contra a fraude no comércio eletrônico.