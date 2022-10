Voluntary, Hindi Mandatory! Robin, Nag-Voluntary Drug Test sa PDEA

Voluntary, hindi mandatory na drug test ang kailangang gawin ng bayan para isulong ang "war on drugs."

Ito ang mensahe ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla matapos sumailalim sa voluntary drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Quezon City nitong Miyerkules.

"Itong ginagawa po natin ay padugtong ito noong kampanya ng ating dating Pangulo sa war on drugs," ani Padilla pagkatapos makuhanan ng urine sample.

"Mainam po na ang parte nating mga sibilyan, tulungan natin ang awtoridad, na huwag sila dagdagan pa ng palaisipan," dagdag niya.

Ani Padilla, mas mainam na mag-voluntary drug test sa halip na mandatory drug test. Ipinaliwanag niya na maaaring lumabag sa karapatang pantao kung ginawang mandatory ang drug test.

Samantala, ayon kay PDEA director-general Wilkins Villanueva, kayang ma-detect ng drug test ng PDEA ang lahat na dangerous drugs na declared ng United Nations.

Dagdag ni Villanueva, bukas ang PDEA para sa mga sibilyan, kasama ang mga artista, na magpapasailalim sa drug test.

Iginiit ni Padilla na siya ay sumusuporta sa PDEA sa kanilang war on drugs, at nanawagan siya sa sambayanan na suportahan ang laban na ito. Inihambing niya ang banta ng iligal na droga sa terorismo, kung saan niya pinunto na ang iligal na droga ay bumabanta sa loob ng bahay ng ilan.

"Itong war on drugs mas matindi sa terrorism. Ito (banta ng droga) nasa loob ng mga bahay natin. Kaya ako ay nakikiisa," aniya.

Voluntary, Not Mandatory: Robin Undergoes Voluntary Drug Test at PDEA

A voluntary - and not mandatory - drug test will be needed in the country's fight against the threat of illegal drugs.

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this after undergoing a voluntary drug test at the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) in Quezon City Wednesday morning.

"Itong ginagawa po natin ay padugtong ito noong kampanya ng ating dating Pangulo sa war on drugs (What we are doing today is part of former President Rodrigo Duterte's war on drugs)," Padilla said after giving a urine sample to the PDEA.

"Mainam po na ang parte nating mga sibilyan, tulungan natin ang awtoridad, na huwag sila dagdagan pa ng palaisipan (On the part of civilians, we must help the authorities, who are already busy going after drug dealers)," he added.

Earlier, Padilla noted it is better to have a voluntary drug test instead of a mandatory one, which he said may violate human rights.

For his part, PDEA director-general Wilkins Villanueva said the PDEA's drug test can detect all dangerous drugs declared by the United Nations.

Villanueva added the PDEA is open to civilians, including actors, to undergo drug tests.

Meanwhile, Padilla reiterated his support for the PDEA in its war on drugs, and called on fellow civilians to do the same, saying the drug menace is comparable to terrorism, only it is from within our homes.

"Itong war on drugs mas matindi sa terrorism. Ito (banta ng droga) nasa loob ng mga bahay natin. Kaya ako ay nakikiisa (This war on drugs is worse than terrorism in the sense that it may be in our homes. That is why I am all for the war against drugs)," aniya.

