OPENING STATEMENT OF SENATOR RAFFY TULFO

BUDGET HEARING FOR DEPARTMENT OF MIGRANT WORKERS

Good morning Mr. Chair, my dear colleagues and to all the resource persons present in this budget hearing today.

As the Chairman of the Committee on Migrant Workers, I would like to state for the record that I fully support the budget of the newly-created Department of Migrant Workers.

Everyday, for the past two decades as a broadcaster, I have been confronted with endless complaints from Overseas Filipino Workers. Halos 60% ng mga hinaing na dumaan sa aking action center ay patungkol sa ating mga OFWs. Dahil dito, I commend my colleagues particularly Sen. Joel Villanueva, Sen. Bong Revilla Jr., Sen. Bong Go, Sen. Bato Dela Rosa who are the spinsors and co-sponsors of the creation of DMW, and of course, to former President Rodrigo Roa Duterte who made sure this law was enacted.

Very timely, at kailangang-kailangan po talaga natin na magkaron ng isang ahensiya na tutugon sa lahat ng problema ng mga OFWs, dahil kaliwa't kanan ang kanilang mga hinaing, at kadalasan hindi nasasagot at natutugunan. Minsan pa nga ang pinakamasakit ay umuuwi na silang isang bangkay, imbes na dala ang pag-asang maka-angat sa buhay. Umaasa tayo na mas mapapabilis na ang lahat ng proseso ngayon at mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng proteksiyon.

Hindi natin maisasakatuparan ang mga mandato at lahat ng programa ng DMW at OWWA kung sila ay salat sa budget. Kailangan natin bigyan ng sapat na funding ang mga proyekto nito kagaya ng pagkakaron ng mga OFW hospitals sa iba't-ibang sulok ng bansa. Gayun din ang pagkakaroon ng mga safehouses sa ating mga OFWs sa ibang bansa. Nandiyan din ang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na Nangangailangan, or AKSYON fund, na dapat may sapat na pondo para may pagkukuhanan tayo para sa legal and other financial assistance para sa mga OFWs.

Importante rin na mabigyan ng sapat na pondo ang mga programang magbibigay edukasyon at trainings sa mga returning OFWs, kasama ang pagkakaron ng scholarship benefits ng kanilang mga anak, at mga livelihood programs o startup fund para sila'y makapag-negosyo, bilang sangkap ng FULL REINTEGRATION program and policy ng ating gobyerno. Kailangan pagbalik nila dito sa Pilipinas, mararamdaman nila na sila ay mga tunay na bayani.

Ngayon pa lang, gusto ko nang pasalamatan ang ating masipag na Dept. Secretary, si Secretary Toots Ople at sa mga bumubuo ng departamento - saludo po ako sa inyo, at buong puso akong susuporta sa mga programa ng DMW. Gayundin kay OWWA administrator Arnel Ignacio at DMW Usec. Hans Cacdac sigurado akong mas mapabilis pa ang ating pagtulong sa ating mga kababayan kung tayo ay magkaron ng sapat na pondo.

Tayo po ay magtulungan, alang-ala sa ating mga OFWs.

Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.