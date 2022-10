PHILIPPINES, October 4 - Press Release

October 4, 2022 Gatchalian renews call for NGCP to contract ancillary services to ensure steady power supply In a bid to ensure a steady supply of power, Senator Win Gatchalian renewed the call for the National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) to fulfill its mandate of contracting ancillary services. Noting that the Philippines is a typhoon-prone country, an uninterrupted power supply is necessary in supporting critical infrastructure and services for recovery and rehabilitation efforts in times of calamities, Gatchalian said. "The flow of energy supply should be stable and dependable to ensure operational reliability and prevent power outages that adversely impact the lives of our people and the economy in general. NGCP must do its job and contract ancillary services," he added. The vice chairman of the Senate Committee on Energy made the call following last month's elevation of the grid status in Luzon from yellow to red alert and rotational brownouts that occurred in several provinces due to the shutdown and lower output of certain power plants. Gatchalian emphasized that there is an urgency in the need to contract ancillary services considering that the existing 899 megawatts (MV) of such ancillary services are set to expire by 2023 and another 568 MW by 2024. About 1,511 MWs of ancillary services already expired in 2020. "Hindi dapat nagpapabaya ang NGCP sa tungkulin nito na pag-contract ng ancillary services upang masiguro natin ang tuluy-tuloy na supply ng enerhiya at maiwasan ang perwisyo na dulot ng palagiang brownout sa ating mga mamamayan," he said. Meanwhile, the Energy Regulatory Commission (ERC) had earlier issued a show cause order to NGCP, which the senator commended, for its failure to comply with its obligations on contracting ancillary services. "Hinihikayat ko ang ERC na patuloy na bantayan ang mga may pananagutan na gampanan ang kanilang tungkulin upang tiyaking may sapat na suplay ng kuryente ang buong bansa," Gatchalian ended. Panawagan ni Gatchalian sa NGCP: Mangontrata ng ancillary services para sa tuloy-tuloy na suplay ng kuryente Sa hangarin na matiyak ang tuluy-tuloy na suplay ng kuryente, muling ipinanawagan ni Senador Win Gatchalian sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tuparin ang mandato nito sa pagkontrata ng mga ancillary services. Dahil ang Pilipinas ay laging nasasalanta ng bagyo na siyang nagiging dahilan din ng pagkawala ng kuryente, importanteng mapanatili ito para sa mga kritikal na imprastraktura na kinakailangan sa panahon ng mga kalamidad, ayon kay Gatchalian. "Ang daloy ng kuryente ay dapat laging maaasahan upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng mga pasilidad at maiwasan ang pagkawala ng kuryente na nakakasama sa ating ekonomiya. Kailangan lang gawin ng NGCP ang trabaho nito na mangontrata ng ancillary services," dagdag niya. Ang panawagan ng vice chairman ng Senate Committee on Energy ay kasunod ng pag-akyat noong nakaraang buwan ng grid status sa Luzon sa red alert mula sa yellow alert na nagdulot ng rotational brownout sa ilang probinsiya nang bumagsak at bumaba ang output ng ilang planta. Kritikal ang pagkontrata ng ancillary services, ani Gatchalian, lalo na't may 899 megawatts (MV) na ancillary services na nakatakdang mag-expire sa 2023 at 568 MW pa sa 2024. Mayroong 1,511 MWs na ancillary services ang nag-expire noong 2020. "Hindi dapat nagpapabaya ang NGCP sa tungkulin nito na pag-kontrata ng ancillary services para masiguro natin ang tuluy-tuloy na suplay ng enerhiya at maiwasan ang perwisyo na dulot ng palagiang brownout sa ating mga mamamayan," dagdag nya. Samantala, nauna nang binalaan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang NGCP dahil sa kabiguan na matugunan ang tungkulin nito bilang system operator. "Hinihikayat ko ang ERC na patuloy na bantayan ang mga may pananagutan na gampanan ang kanilang tungkulin upang tiyaking may sapat na suplay ng kuryente sa buong bansa," pagtatapos ni Gatchalian.