STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON POGO ISSUE

Nakakagalit na parang wala na talagang sinasanto ang mga POGO. Ang ibinigay natin sa kanila ay kaunting espasyo para makapagnegosyo, pero imbes na tulungan ang ating ekonomiya ay binaboy nila ang ating lipunan: mula kurapsyon sa immigration, prostitusyon, human trafficking, at ngayon naman, ayon sa DOJ, nagkakalat ng STDs sa ating mga kababayan. Puro kunsumisyon ang napala natin sa mga ito.

Saan magpapatingin at magpapagamot ang mga empleyadong nahawa ng STDs o anumang sakit? Saan sila magpapagamot? Sa mga illegal na clinic na naman na nabisto na natin nung panahon ng Covid? Paano natin masisigurado na hindi na yan lalala o kakalat pa? Ginulo na nga nila ang ekonomiya at seguridad ng bansa, dinagdagan pa nila ang bigat sa ating health system habang nakikipagpatintero tayo sa pandemya.

Kung sa mainland China, iligal ang ganitong sugal, dapat dito sa Pilipinas, hindi rin sila hayaang magpakasasa, lalo na't kalimitan ay mga sindikato at organized crime ang may hawak sa industriya ng POGO. Hanggang ngayon, hindi man lang natin alam kung ilan ba talaga sa mga companies at workers nila ang nag-ooperate dito sa Pilipinas.

Kaya noong 18th Congress, ginawa natin ang lahat upang hindi nila maabuso ng POGOs ang ating mga batas at karapatan. Kasama ang mga dating myembro ng minority, we voted NO to the law creating a tax regime for POGOs. Mula noon, hanggang ngayon, hindi rin ako nagsasawang ipanawagan na palayasin na nang tuluyan ang mga POGO na yan.

Matagal na nating napagkasunduan sa Senado na yung online na sugal, tulad ng ginagawa ng mga POGO e hindi naman magandang investment, much less Foreign Direct Investment, na gusto nating palaguin. Hindi nagbabago ang aking posisyon ukol dito. The social costs can no longer justify their presence here. Inuulit ko: Palayasin na natin nang tuluyan ang mga POGO. ###

Note: You may download the video statement via this link: https://drive.google.com/file/d/18vDWgsXJkQdCd5_AoH-Znh2L3XrJAEYw/view