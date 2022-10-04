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Tulfo: Opening Statement-Committee Hearing on Labor

PHILIPPINES, October 4 - Press Release
October 4, 2022

Opening Statement-Committee Hearing on Labor
RE: Magna Carta on Informal Sector and Freelancers Act

GOOD AFTERNOON, MR. CHAIR AND MY DEAR COLLEAGUES.

I JUST WANT TO EXPRESS MY FULL AND WHOLE-HEARTED SUPPORT TO THE PASSAGE OF THE TWO PROPOSED BILLS - THE MAGNA CARTA OF WORKERS IN THE INFORMAL ECONOMY AND THE FREELANCERS' PROTECTION ACT.

I CANNOT OVER-EMPHASIZE THE IMPORTANCE OF PASSING A LAW THAT WILL FINALLY DEFINE, PROTECT AND PRESERVE THE RIGHTS OF OUR BROTHERS AND SISTERS TOILING MAINLY IN THE STREETS AND UNDER HARSH CONDITIONS, TRYING TO MAKE ENDS MEET ON A DAILY BASIS.

IKA NGA, "ISANG KAHIG, ISANG TUKA." NANDIYAN ANG MAMANG TRICYLE DRIVER AT JEEPNEY-DRIVER, SI MANONG MAGTATAHO AT FISHBALL VENDOR, SI ATE NA NAGTITINDA NG BIKO AT BIBINGKA, SI LOLONG NAGPAPAKINTAB NG SAPATOS SA QUIAPO AT MGA NANAY NAGTITINDA NG MAINIT NA LUGAW AT TINAPAY. ARAW-ARAW, SA LOOB NG DALAWANG DEKADA, SILA ANG MGA NAKAKASALUBONG KO PAGPASOK SA AKING PROGRAMA, KADALASAN SILA ANG NAGBEBENTA NG PAGKAIN AT NAGPAPASIGLA SA MGA LIBO-LIBONG PUMIPILA SA AKING PROGRAMA.

NARARAPAT LAMANG NA MAKILALA ANG KANILANG MGA KARAPATAN, MABIGYAN NG ANGKOP NA BENEPISYO AT MA-RECOGNIZE ANG KANILANG CONTRIBUTION SA ATING EKONOMIYA. SANA LAHAT NG AHENSIYA NG GOBYERNO AY MAGTULUNGAN AT MAKIPAG-COOPERATE SA PAGPASA NG BATAS NA ITO.

SA USAPING FREELANCERS' PROTECTION ACT NAMAN, SANG-AYON DIN PO AKO SA PAGPASA NG PANUKALANG BATAS NA ITO. NAGING FREELANCE JOURNALIST AT REPORTER NA RIN PO AKO KAYA ALAM KO KUNG GAANO KAHIRAP IPAGLABAN ANG NARARAPAT NA KITA AT BENEPISYO, LALO NA KUNG WALANG KASULATAN O KONTRATA NA PINIRMAHAN. MINSAN GUGULANGIN KA, KADALASAN TATAWARAN PAGDATING SA BAYARAN. MAHIRAP NA NGA MAKAHANAP NG RAKET, MAS MAHIRAP PA SUMINGIL.

KAYA NAMAN, BILANG VICE-CHAIRMAN NG COMMITTEE ON LABOR, ADHIKAIN KO PO NA ANG BAWAT MANGGAGAWANG PILIPINO, KASAMA NA ANG MGA KUMAKAYOD MULA SA ATING INFORMAL ECONOMY, AY MABIGYAN NG TAMANG PASAHOD AT BENEPISYO, MAKILALA ANG MGA KARAPATAN, AT MABIGYAN NG ACCESS SA BASIC SOCIAL SERVICES, MAGKARON NG EDUKASYON AT TRAININGS, AT MAPANGALAGAAN DIN ANG KANILANG KALUSUGAN. LAHAT DAPAT KINIKILALA, LAHAT AY DAPAT PANTAY-PANTAY.

SALAMAT MR. CHAIR, MAGANDANG HAPON PO SA LAHAT.

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