Update on Senator Robinhood "Robin" C. Padilla

Senator Robinhood "Robin" C. Padilla has been cleared to go home after undergoing a heart procedure at the Asian Hospital in Muntinlupa City today, October 1, 2022.

The Senator will continue with his recovery during the weekend, and expects to return to his work and normal routines soonest.

He is deeply thankful for the outpouring of prayers and well wishes for his speedy recovery.

We will provide further updates on Sen. Padilla as needed. Thank you.

Update kay Senador Robinhood "Robin" C. Padilla

Si Senador Robinhood "Robin" C. Padilla ay nasa maayos na kalagayan at pinayagan nang umuwi matapos sumailalim sa isang heart procedure sa Asian Hospital sa Muntinlupa City ngayong Sabado, Oktubre 1, 2022.

Magpapahinga po si Sen. Padilla ngayong weekend at inaasahang makakabalik sa kanyang trabaho at normal na gawain sa lalong madaling panahon.

Nagpapasalamat si Sen. Padilla sa pagbuhos ng dasal at suporta para sa kanyang agarang paggaling.

Magbibigay po kami ng karampatang update sa kalagayan ni Sen. Padilla. Muli, marami pong salamat.