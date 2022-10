PEPA O FA’AMATALAGA: Faigāmalaga a Lana Afioga i le Ao Mamalu o le Mālō i le Fa’au’uga a le Iunivesite o le Pasefika i Fiti (Aso Gafua, 03 Oketopa 2022)

SAMOA, October 3 - (SO’O’UPU A LE MĀLŌ): I le tofia ai o Lana Afioga i le Ao Mamalu o le Mālō Tuto’atasi o Samoa, le Afioga Tuimaleali’ifano Va’aletoa Suālauvī II ma Fa’aAo o le Iunivesite o le Pasefika (U.S.P.), ua fa’amaonia ai o le asō (Aso Gafua, 03 Oketopa 2022) ua tu’ua ai e Lana Afioga Samoa mo Fiti mo le fa’au’uga a le Iunivesite o le Pasefika (U.S.P.).

O lo’o malaga fa’atasi Lana Afioga ma le Masiofo ma le Ofisa Sili o Pulega o le Matāgaluega a le Palemia ma le Kapeneta, le tōfā iā Agafili Tomaimanō Shem Leo.

O lea fa’au’uga ua fuafua e fa’ataunu’uina i le Aso Tofi, 06 Oketopa 2022 ma le Aso Faraile, 07 Oketopa 2022.

–MAE’A —

________________________________________________________________________

PRESS RELEASE: The Head of State, Afioga i le Ao Mamalu o le Malo, travels to Fiji to attend the University of the South Pacific’s Graduation. (Monday, 03 October 2022)

(GOVT. PRESS SECRETARIAT); As the new Chancellor and President of the University of the South Pacific (USP), Afioga i le Ao Mamalu o le Malo, le Afioga Tuimalealiifano Vaaleto’a Sualauvi II and Masiofo Faamausili Leinafo Tuimalealiifano are traveling to Fiji today to attend the University of the South Pacific’s graduation.

They are accompanied by the Chief Executive Officer of the Ministry of the Prime Minister and Cabinet, tofa Agafili Tomaimano Shem Leo.

The University of the South Pacific’s graduation is scheduled to take place on the 06th to the 07th of October, 2022.

-ENDS-