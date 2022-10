Massive Bio compete con aziende di intelligenza artificiale di livello mondiale

Massive Bio sta lanciando una nuova tecnologia di abbinamento alle sperimentazioni cliniche per raggiungere 100 mila pazienti affetti da cancro.

ROMA, FLORANCE, ITALY, September 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Massive Bio sta lanciando una nuova tecnologia di abbinamento alle sperimentazioni cliniche per raggiungere 100 mila pazienti affetti da cancro.L'uso dell'intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato moltissimi campi, incluso il settore sanitario. La salute e la facilità di gestione della vita umana sono di vitale importanza per la tecnologia, che si sta sviluppando a ritmo sostenuto. La situazione è ancora più complessa se il problema non è ha trovato soluzione, anche nel settore sanitario, come il cancro. I metodi di trattamento esistenti sono inefficaci nella lotta contro il cancro, quindi i nuovi metodi di trattamento saranno l'unica soluzione. Inoltre, dato che riuscire a prendere parte a degli studi clinici per avere accesso a questi trattamenti non è semplice, le aziende che scelgono di operare in questo campo si trovano a nuotare controcorrente. Massive Bio, fondata per "sconfiggere definitivamente il cancro", è riuscita in questa missione grazie alla tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che ha sviluppato.Sistema di Profilazione MolecolareL'azienda fornisce ai pazienti oncologici servizi personalizzati nei tempi e nella misura ottimale grazie a una profilazione molecolare completa eseguita mediante test di Next Generation Sequencing (NGS). Grazie alla tecnologia basata sull'intelligenza artificiale di Massive Bio, basterà che i pazienti inseriscano le proprie informazioni oncologiche e gli algoritmi di Massive Bio identificheranno rapidamente il trattamento migliore tra tutte le sperimentazioni esistenti. Data la sua natura sensibile, l'intero processo viene mantenuto riservato.Conforme ai criteri HIPAA, GDPR e alle normative UE in materia di sperimentazione clinicaLa privacy dei pazienti è della massima importanza per Massive Bio. Non vi è alcuna divulgazione di informazioni mediche. I nostri algoritmi filtrano le informazioni dei pazienti che ci hanno inviato le cartelle mediche, e tutte le informazioni personali vengono crittografate. A questo punto, il CTMS (Clinical Trial Matching System) inizia ad abbinare i dati dei pazienti con gli studi clinici.La raccolta dei dati personali viene fatta solo dopo aver ottenuto il consenso dei pazienti. Tutti gli studi sono conformi alle normative HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), GDPR (General Data Protection Regulation) e al Regolamento Europeo sulle Sperimentazioni Cliniche.PNL e tecnologia di visione artificialeMassive Bio abbina i dati delle sperimentazioni in tutto il mondo le informazioni cliniche dei pazienti utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale end-to-end, tra cui la PNL (Programmazione neurolinguistica) e la visione artificiale. Grazie alla tecnologia AI end-to-end di Massive Bio, i pazienti sono in grado di scegliere il metodo di trattamento più adatto in pochi minuti.Queste funzionalità sono esclusive di Massive Bio. L'unione di servizi tecnologici d'eccellenza a una piattaforma di big data dedicata al settore sanitario permette di rendere estremamente fluido l'intero processo degli studi clinici di tutto il mondo. Il programma mira a migliorare la vita dei pazienti oncologici. La nostra azienda è anche al servizio di reti ospedaliere e aziende farmaceutiche. Attualmente, Massive Bio ha raggiunto 60 mila pazienti oncologici in 12 paesi. Ma il suo obiettivo è riuscire a espandersi ancora più rapidamente ed eliminare per sempre il cancro grazie a trattamenti ottimizzati sul paziente.Con tecnologia, big data e sostegno, un giorno finalmente potremo svegliarci e annunciare che "il cancro è solo un brutto ricordo". È proprio la perfetta sinergia di questi tre elementi a fare da base allo spirito determinato, appassionato e infaticabile di Massive Bio.