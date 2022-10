PHILIPPINES, September 30 - Press Release

September 30, 2022 Robin sa DFA: Linawin ang Info Drive sa WPS, MDT at VFA Dapat pinuin ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang mga publicity effort nito tungkol sa isyu sa West Philippine Sea, at pati na rin sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla. Ani Padilla, na tagapangulo ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, mahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga hakbang para maipatupad ang arbitral victory natin sa WPS noong 2016. Dagdag niya, hindi masyadong maliwanag ang papel ng DFA at ang kabuluhan ng MDT, VFA at arbitral ruling. "Patungkol sa WPS, hangga't hindi nakikita ng ating kababayan na nakapangisda ang kababayan natin doon, kahit tayo mag tumbling, hindi nila maintindihan yan," ayon kay Padilla sa pagdinig ng Senado para sa budget ng DFA para sa 2023. "Kailangan doon, muling makapangisda nang malaya ang ating mangingisda at kababayan natin sa Pagasa Island," dagdag niya. Ipinunto rin ni Padilla na dapat malinawan ang ating mga kababayan na hindi agad-agad ang tulong ng US kung aatakehin ang Pilipinas. Dagdag nito, ang nasa isip ng ilan sa ating mga kababayan, pag umuwi sa kaguluhan ang sigalot ng Taiwan at Tsina at madamay ang Pilipinas, agad tayong ipagtatanggol ng mga Amerikano. "Kailangan may tamang pagbibigay ng impormasyon hindi lang sa kalagayan ng arbitral kundi pati rin sana sa MDT at VFA. Kasi kung kayo sa ground sa lugar na marami ang ating kababayan, hindi nila naintindihan yan. Akala nila parang sa pelikula pag nagkagulo andiyan na Amerikano," aniya. Robin to DFA: Refine Information Drive on WPS, MDT and VFA The Department of Foreign Affairs (DFA) needs to refine its publicity efforts regarding the government's efforts on the West Philippine Sea, as well as on the Philippine-US Mutual Defense Treaty and Visiting Forces Agreement, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said Friday. Padilla, who chairs the Senate Committee on Public Information and Mass Media, said it is important that Filipinos be aware of the steps that are being taken to implement our arbitral victory on the WPS in 2016. He noted the general public needs to be enlightened on the roles of the DFA as well as the details of the issues involving the MDT, VFA and arbitral ruling. "Patungkol sa WPS hangga't hindi nakikita ng ating kababayan na nakapangisda ang kababayan natin doon, kahit tayo mag-tumbling, hindi nila maintindihan yan (On the ground, at the grassroots, our people won't understand the role of the DFA, the MDT and the arbitral ruling. On the WPS, the bottom line for them is to be able to freely fish there, no matter how we explain)," he said at the Senate hearing on the DFA's budget for 2023. "Kailangan doon, muling makapangisda nang malaya ang ating mangingisda at kababayan natin sa Pagasa Island (The goal is for Filipinos to freely fish at Pagasa Island)," he added. Also, Padilla noted Filipinos need to understand that the US needs to undergo a process before helping the Philippines if it is attacked. He added many Filipinos have such an impression even for other issues such as the tension between China and Taiwan - where they believe the US will immediately come to our aid if the conflict there reaches Philippine shores. "Kailangan may tamang pagbibigay ng impormasyon hindi lang sa kalagayan ng arbitral kundi pati rin sana sa MDT at VFA. Kasi kung kayo sa ground sa lugar na marami ang ating kababayan, hindi nila naintindihan yan. Akala nila parang sa pelikula pag nagkagulo andiyan na Amerikano (We need to ensure the right information reaches our people not just on the arbitral ruling but also on the MDT and VFA. Many of our people think that like in the movies, the US will immediately come to our aid)," he said.